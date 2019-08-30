Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Самая большая прибавка положена неработающим пенсионерам, проживающим в селах и работавшим в сельском хозяйстве, — их ежемесячные выплаты увеличиваются на 25% от суммы фиксированной выплаты.

Кроме того, в силу вступает закон, по которому призывники получают право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты в театры, на выставки и на концерты будут по новым правилам.

Подробнее о том, что делать тем, кто так и не дождался увеличения пенсионных выплат, хотя может на них претендовать, к каким изменениям стоит готовиться родителям перед началом учебного года в школах и детских садах, зачем призывникам право на отказ от отсрочки, а также о других нововведениях месяца пишут “Известия”.

Повышение “сельских” пенсий

К 1 сентября должен завершиться перерасчет выплат неработающим сельским пенсионерам. Страховые пенсии в 2019 году проиндексировали на 7,05%, однако сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка, которая составляет 25% от суммы ежемесячной фиксированной выплаты. В среднем речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.

Претендовать на нее могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается новая мера представителей определенных профессий — всего в перечне их около 500. Перерасчет начался еще в начале года и проводился в автоматическом режиме, то есть заявлений самих пенсионеров для этого не требовалось. Для большей части пенсионеров, которые могли претендовать на увеличение выплат, он был проведен еще в начале 2019-го (около 900 тыс. человек), еще около 100 тыс. человек получили его в течение года — в основном речь шла о более сложных случаях.

Однако и 1 сентября он не заканчивается: дальше работа будет вестись в текущем режиме, в том числе на основании заявлений от граждан. То есть те, кто считает, что попадает в указанную категорию, но те, чья пенсия к началу осени осталась прежней, могут самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы уточнить причины и, если потребуется, донести необходимые документы. Работа, как заверяют в ПФР, будет продолжаться и в следующем году.

Учет для дронов

С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. В соответствии с постановлением правительства, которое было принято в начале лета, регистрировать нужно устройства весом от 250 г и до 30 кг в течение 10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа.

После регистрации дроны будут внесены в специальную базу, в случае кражи или утери устройства об этом также надо будет сообщать. При постановке дрона на учет потребуется указать свои контактные данные (телефон, адрес и электронную почту), паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу потребуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН. Рассматривать заявления и вести реестр будут в Росавиации.

Как отмечается на сайте Минтранса, заявления с фотографией беспилотника должны быть отправлены почтовым отправлением, через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. В Росавиации также уточнили, что рассматривать заявления начнут сразу после того, как будет утвержден “регламент предоставления услуги по постановке беспилотника или дрона на учет”.

Какое наказание предусмотрено для тех, кто не уведомит официальные органы о таких устройствах, неясно, однако за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства может грозить штраф в размере 2–5 тыс. рублей для физических лиц, 25–30 тыс. рублей для должностных лиц и от 250 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Представителям юридических лиц также может грозить приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Борьба с “билетной мафией”

С 1 сентября в силу вступают новые правила продажи билетов в театр, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия.

Закон, принятый в июле этого года, был разработан для борьбы с перекупщиками — так называемой билетной мафией. Среди основных требований — запрет на продажу билетов выше указанной на нем цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также установленные ограничения по размеру наценки, которую может устанавливать посредник. Она не должна превышать 10% от цены билета. Правда, если наценка оговаривается в официальном договоре, который организатор заключил с посредником, то ее размер остается на усмотрение сторон, здесь максимального порога нет.

Продавать билеты смогут только сами организаторы или посредники, но на основании договора, заключенного с организатором. Их список быть размещен на сайте культурного учреждения, как и правила продажи и возврата билетов. Порядок возврата билетов тоже планируется ужесточить, чтобы лишить перекупщиков массово сдавать непроданные билеты перед самым началом мероприятия.

Чтобы получить назад полную стоимость билета, сдать его нужно будет не позднее, чем за 10 дней до начала самого мероприятия.Вернуть половину стоимости можно будет в том случае, если билет был сдан не менее чем за пять дней до этой даты, а треть — если владелец обратился в кассу не позднее чем за три дня до мероприятия.

Исключение будет сделано для случаев, когда возврат связан с болезнью покупателя или болезнью или смертью кого-то из близких родственников — в этом случае, вне зависимости от того, когда именно был сдан билет, можно будет получить назад его полную стоимость. Правда, для этого придется предъявить документы, подтверждающие факт болезни. Возмещается полная стоимость также в случае, если мероприятие было отменено или перенесено по вине организаторов.

При этом продать оказавшийся лишним или невостребованным билет всё же можно будет — но только в единичном случае и если цена не превышает установленную.

Отсрочка от воинской службы

Еще один закон, который вступит в силу в начале сентября, предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 действующего Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”.Касается он также статей 23 и 24, в которых речь идет о категориях граждан, которые подлежат освобождению от призыва (статья 23) или могут претендовать на временную отсрочку (статья 24).

В новой редакции некоторым из них предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от призыва. Речь, в частности, идет о тех, кто подлежит освобождению от призыва в силу наличия ученой степени, о родных братьях и сыновьях граждан, погибших, умерших, получивших ранения, увечья или травмы в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах (ч. 2 ст. 23), а также о студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры (ч. 2 ст. 24). Для остальных категорий граждан никаких изменений не предусматривается.

Сообщить о желании добровольно отказаться от реализации права на отсрочку можно будет, обратившись с заявлением в приемную комиссию военкомата. Помимо тех, кто хотел бы пройти службу в армии, не исключено, что воспользоваться этой возможностью можно будет и для того, чтобы, отказавшись от одной отсрочки, воспользоваться правом на другую, отмечают в “Комитете солдатских матерей”. Например, при получении среднего или высшего образования. Однако, отмечают правозащитники, в этом случае пока неясно, будет ли отказ от отсрочки рассматриваться исключительно в контексте той или иной категории или будет засчитан как отказ от желания реализовать это право в принципе.

В детский сад без справок

С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, которые раньше предоставлялись ежегодно. Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот с осени 2019 года такой учет должен будет вестись автоматически.

Если ребенок пропустил более пяти дней, его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. В случае выявления совпадений с родителями детей свяжутся по электронной почте или отправив sms-сообщение и сообщат, к каким именно врачам нужно обратиться, чтобы получить справку для детского сада. Продублировать информацию также может воспитатель детского сада. Если такого сообщения в семье не получали, то справка не потребуется.

“Культурные нормативы” и родной язык для школьников

Сразу несколько изменений планируется с начала года и в жизни школьников. Правда, затронут они не все учебные заведения. Так, в восьми пилотных регионах с сентября начнут действовать культурные нормативы. Сдавать их дети могут на добровольных началах. Для этого в рамках совместной программы Минкульта и Минпросвещения школьники должны будут дополнительно посещать музеи, выставки, театры и другие культурные и образовательные мероприятия, о которых позднее нужно будет написать.

“Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками”, — говорится в проекте.

Как пояснила журналистам замминистра культуры Ольга Ярилова, принять участие в программе смогут как учащиеся начальной школы, так и старшеклассники.

В пилотном режиме программа будет действовать в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, а также в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Кроме того, в ряде российских школ в новом учебном году обязательными могут стать уроки шахмат (планы сделать их обязательными обсуждаются как минимум с 2017 года, такие занятия уже были включены в программы некоторых столичных школ). Обязательными также должны стать два новых предмета — родной язык и литература. Актуальны они в первую очередь для регионов, где проживают представители различных национальностей или небольших народов.

В этом случае ученики получат возможность познакомиться с национальной культурой. При этом выбирать, какой именно язык изучать в рамках программы, как ранее сообщалось, учащиеся и их родители смогут самостоятельно.

Источник: Портал Информер