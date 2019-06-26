Что или кого охраняет будка на севастопольской площади?

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители бухты Стрелецкая, жизненное пространство которых тесно связано с судьбой многострадальной площади 50-летия СССР.

Неоднократно и регулярно освещаются события, которые происходят здесь, и за много лет жители Гагаринского района так и не увидели целесообразности проводимых властями города мероприятий, направленных на удобство и комфорт.

Ранее «ИНФОРМЕР» писал о баталиях Главного управления потребительского рынка и лицензирования с представителями малого бизнеса, ведущими свою деятельность в нестационарных объектах.

Благополучно победив в борьбе с представителями микробизнеса хоть с какими-то документами на торговлю, власти переключились на желающих продавать свой товар прямо с пола, ящиков и автомобилей.

Некоторое время борьба чиновников и силовиков с «беспредельщиками» приносила свои плоды, но ручеёк желающих зарабатывать без уплаты налогов постепенно снова стал полноводной рекой.

Теперь уже бесполезно бороться, так как на каждом углу полицейского не поставишь, а штрафов голодный народ не боится – заплатят или нет, но на работу выходят исправно.

Вот эту силу народную пустить бы в мирное и законное экономическое русло! Однако проклятая конкуренция жалует только сильных, остальным надо что-то элементарно есть, вот и стоят они под палящим солнцем в надежде сбыть свой товар.

На площади 50-летия СССР существует цивилизованный рынок, где после небольшой реконструкции значительно выросли цены на продукты, так как поднялась аренда павильонов.

Приезжие просто «офигевают» от наших цен, и даже крутят пальцем у виска, когда речь заходит о стоимости товаров и услуг. Однако рынок всё равно работает, а это значит, что спрос есть, если судить даже по тому факту, что власти города установили будку, которая контролирует заезд транспорта, осуществляющего подвоз товаров. Экспедитору надо просто показать товарно-транспортную накладную на въезде, и путь свободен.