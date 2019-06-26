Что или кого охраняет будка на севастопольской площади?

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители бухты Стрелецкая, жизненное пространство которых тесно связано с судьбой многострадальной площади 50-летия СССР.
Неоднократно и регулярно освещаются события, которые происходят здесь, и за много лет жители Гагаринского района так и не увидели целесообразности проводимых властями города мероприятий, направленных на удобство и комфорт.
Ранее «ИНФОРМЕР» писал о баталиях Главного управления потребительского рынка и лицензирования с представителями малого бизнеса, ведущими свою деятельность в нестационарных объектах.
Благополучно победив в борьбе с представителями микробизнеса хоть с какими-то документами на торговлю, власти переключились на желающих продавать свой товар прямо с пола, ящиков и автомобилей.
Некоторое время борьба чиновников и силовиков с «беспредельщиками» приносила свои плоды, но ручеёк желающих зарабатывать без уплаты налогов постепенно снова стал полноводной рекой.
Теперь уже бесполезно бороться, так как на каждом углу полицейского не поставишь, а штрафов голодный народ не боится – заплатят или нет, но на работу выходят исправно.
Вот эту силу народную пустить бы в мирное и законное экономическое русло! Однако проклятая конкуренция жалует только сильных, остальным надо что-то элементарно есть, вот и стоят они под палящим солнцем в надежде сбыть свой товар.
На площади 50-летия СССР существует цивилизованный рынок, где после небольшой реконструкции значительно выросли цены на продукты, так как поднялась аренда павильонов.
Приезжие просто «офигевают» от наших цен, и даже крутят пальцем у виска, когда речь заходит о стоимости товаров и услуг. Однако рынок всё равно работает, а это значит, что спрос есть, если судить даже по тому факту, что власти города установили будку, которая контролирует заезд транспорта, осуществляющего подвоз товаров. Экспедитору надо просто показать товарно-транспортную накладную на въезде, и путь свободен.
Если торговцы худо-бедно справляются со своими проблемами, то покупатели не рискуют ехать за покупками в тот же ТЦ «Сильпо», примыкающее к площади 50 –летия СССР, так как для транспорта стоянки нет.
Некуда приткнуться и водителям такси, хотя туристы, купив овощей и фруктов, мечутся в поисках этого удобного вида транспорта.
А теперь речь о будке, которая «украсила» площадь вместо обещанных фонтанов и розариев.
Можно сколько угодно говорить о том, что площади должны являться пешеходными зонами, но если власти разрешают вести там хоть какую-то хозяйственную деятельность, проблемы не иссякнут сами собой, их надо решать.
Раз есть рыба, значит и рыбак найдётся, либо надо полностью осушить водоём и разбить там цветник.
Однако речь о будке, которая, со слов местных жителей, установлена незаконно, потому что землю под неё никто не выделял.
Кроме того, охранники сидят там с комфортом под кондиционером, но внимательные граждане не обнаружили электросчётчик, который должен контролировать количество потреблённой энергии, что является необходимым условием пользования электричеством.
За чей счёт банкет? За счёт севастопольцев? Эти вопросы в своём письме задавали жители Гагаринского района, но вряд ли мы получим какие-либо вразумительные ответы, потому что уже давно гражданам Севастополя власти отвечают по принципу: «А кто спрашивает?». И далее тишина….
Здесь уже надо рассматривать проблему с точки зрения нравственного отношения чиновников и депутатов к обычным гражданам.
По меткому высказыванию Антуана де Сент-Экзюпери: «В городе не до человека. Людей нет, есть функции: почтальон, продавец, сосед, который мешает… человеком дорожишь в пустыне».
Об этом и не только пишут севастопольцы в надежде на конструктивное решение их проблем.
Источник: Портал Информер