Что ищут российские пенсионеры в Интернете

6 октября 2019     6
Что ищут российские пенсионеры в Интернете

Старшее поколение активно осваивает новые технологии. Так, почти половина россиян старше 55 лет уверенно работает с текстовыми редакторами, а 37% – пользуется электронной почтой. При этом половина опрошенных пенсионеров умеет пользоваться интернетом.

Около 30% при этом сидят в сети регулярно и активно общаются.

Такие данные привел Росстат на основе исследования 2018 года.

Эксперты отмечают, что активные пользователи интернета среди пожилых россиян чаще всего общаются в социальных сетях — 57% респондентов. Популярным занятием стал поиск статей с информацией о здоровье и медицине — этими темами интересуются 49% опрошенных. Кроме того, люди старше 55 звонят и пишут в мессенджерах и ищут данные о различных услугах и товарах (46% и 45% респондентов соответственно).
Не доверяют пожилые россияне и таким интернет-услугам, как заказ товаров и услуг через сеть, ими пользуется только 10% респондентов. При этом банковские карты популярны у 73% опрошенных, которые совершают безналичные покупки довольно регулярноСогласно опросу, который провёл “ИНФОРМЕР” среди севастопольских пенсионеров, кроме тем, связанных со здоровьем и медициной, они ищут в интернете:

новости и инструкции по уходу за садом и огородом вакансии и подработку социальные услуги, доступные в электронном виде сериалы и любимые телепрограммы телефоны и адреса нужных объектов видеоролики с рецептами


Воскресенье, 6 октября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер

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