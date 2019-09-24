Что и кто стоит за начавшейся избирательной кампанией по выборам губернатора Севастополя?

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» продолжает публикацию серии материалов, посвященных анализу политической ситуации в Севастополе и России.

Да, именно в России, ибо без понимания процессов, происходящих в нашей стране, невозможно понять и то, что происходит в Севастополе.

Не преувеличиваем ли мы? Смеем уверить многочисленных всезнаек, что мы не только не преувеличиваем, но даже очень сильно преуменьшаем.

Ибо, для того чтобы понять все процессы, происходящие в Севастополе, необходимо анализировать не только российские, но и общемировые явления.

Проблема провинциальной пишущей братии заключается в том, что уровень их понимания вышеупомянутых процессов ограничен весьма коротким списком севастопольских бизнесменов и политиков, именно при помощи этого набора они и строят свои предположения.

Выглядит это весьма наивно и смешно. Но мы не будем утомлять наших читателей разговорами на тему геополитики и провинциальной политологии, а сразу перейдем к делу.

В нашей предыдущей статье, мы рассказали о том, в чем заключается первый этап игры Алексея Чалого.

Именно первый этап, так как захват власти в Севастополе — это всего лишь самый начальный этап в игре в долгую, которую ведет отнюдь не сам Чалый, а те силы, представителем которых он является в Севастополе.

В СМИ эти силы называются по-разному – кремлевские башни, финансово-промышленные группы (ФПГ), кланы, группы влияния. Все они сформировались в 90-х годах прошлого века.

Именно те группы, которые в 1991 году в результате того, что называется в зависимости от политических предпочтений авторов, то демократическая революция, то распад СССР, то государственный переворот, захватили власть в странах, образовавшихся на обломках империи.

Проблема заключается в том, что придя к власти, эти две большие группы, которые впоследствии поделились на множество других групп, начали ожесточенную войну между собой.

Весьма условно эти группы называют «либералы» и «силовики». Условно, потому, что оба этих определения не имеют никакого отношения к реальности.

Во-первых, потому что все представители этих двух групп являются выходцами из силовых структур, а точнее, из одного весьма известного ведомства.

А во-вторых, потому что все они являются либералами по своим взглядам.

Водораздел между этими группами проходит совершенно в другой плоскости.

Откроем небольшую тайну. Мир, который мы знаем, уже очень скоро изменится до неузнаваемости. И поменяется настолько, что те, кто был последними, станут первыми, а также наоборот.

Если говорить проще, то мы живем в период, когда старый мир умирает, а новый – рождается. Именно с этим процессом трансформации и связаны такие достаточно интересные и глубокие явления, как, например, Дональд Трамп или тот же Владимир Зеленский.

И вот здесь возникает вопрос о роли и месте России в новом мире. В определении этого места и начинается водораздел между «силовиками» и «либералами».

Ибо, выбор варианта А предполагает исчезновение «силовиков», а выбор варианта Б – исчезновение «либералов».

Таким образом, война между этими двумя группами является войной на уничтожение, что весьма плачевно сказывалось и сказывается как на самой России, так и на жизни её рядовых граждан.

Очередной этап этой войны начался летом 2014 года, когда всем окончательно стало ясно, что проект Большой Новороссии осуществить невозможно. И словно бы по мановению волшебной палочки, вместе с началом этой войны, вспыхнула и политическая война в Севастополе.

В этом нет ничего удивительного, ибо все политические силы нашего города, так или иначе, входят в эти две вышеупомянутые группы.

Но вернемся к текущему политическому моменту.

Напомним, что предыдущую статью мы посвятили тому, как Алексей Чалый собирается стать губернатором. И этот план выглядит настолько идеальным и безукоризненным, что можно было бы ожидать длинные очереди просителей в приемной у будущего губернатора.

А между тем, этих очередей не наблюдается. И этому есть одна, но очень веская причина, которая называется – фактор Натальи Поклонской.

Наталья Владимировна может быть хорошим губернатором, но не для всех

Мы уже упоминали о том, как визит Поклонской, накануне выборов в Севастополь, был использован командой Чалого для того, чтобы пробить связи и возможности Михаила Развожаева.

Значит ли это, что Наталью Поклонскую просто использовали в закулисной политической игре?

Отнюдь, ибо и сама Поклонская использовала команду Чалого в своих интересах и долгосрочной стратегии.

И это стало окончательно ясно после того, как “РИА Новости” опубликовало большое интервью Натальи Поклонской, которое можно считать началом предвыборной губернаторской кампании Натальи Владимировны.

Как люди сведущие в политических процессах и закулисной кухне, мы хорошо знаем, что “РИА Новости” вовсе не является тем информационным ресурсом, в котором просто так появляются интервью политиков, пусть даже самых известных.

А если появление Поклонской было согласовано на самом верху, то стоит подробно разобрать, что она сказала о своих планах, касающихся Севастополя.

Вот отрывок:

«Если бы вам предложили вернуться из «большой России», из Москвы, и предложили стать губернатором Крыма или Севастополя, или каким-то крупным чиновником в Крыму?

– Если это надо, то я готова работать и занимать ту должность, на которой меня видят люди и руководители страны.

– То есть у вас не было бы ощущения, что масштаб другой, что королевство маловато после Москвы?

– Нет, нет, абсолютно нет. Можно из деревни маленькой сделать такое королевство, что столица позавидует.

– А что бы вы сделали в первую очередь в Крыму, если бы пришли туда?

– Я не могу говорить про Крым, потому что губернатор Крыма Сергей Валерьевич Аксенов мой друг, товарищ – я не могу! Давайте про Севастополь.

– Давайте. Что бы сделали там?

– Навела бы порядок. Просто навела бы порядок. Собрала бы людей, услышала бы – хотя я знаю все проблемы Севастополя… И всей командой работали бы на разрешение ситуации, проблемных вопросов, которые там накопились за много-много лет»».

Основные тезисы, озвученные Натальей Поклонской:

– Она готова стать губернатором Севастополя.

– Именно на этой должности её видят люди (севастопольцы) и руководители страны (обратите внимание на то, что сказано не руководитель, а во множественном числе – руководители).

– Из Севастополя можно сделать королевство и такое, что позавидует даже Москва.

– Наталья Поклонская придет в Севастополь не сама, но вместе со своей командой.

Мы не будем разбирать все эти тезисы, скажем только, что каждый из них – это настоящая политическая сенсация и манифест тех руководителей страны, которые стоят за Поклонской.

Отметим только то, что фраза о команде предполагает то самое разделение власти между губернатором и главой правительства, которое сейчас активно прорабатывается в Москве для Севастополя и которое уже осуществлено в Крыму.

Следовательно, если Наталья Поклонская и станет губернатором Севастополя, политическим деятелем, пиар-лицом города, а реальную власть в городе и будет осуществлять та самая команда, которая проявится на людях только после избрания Поклонской губернатором.

И вот здесь стоит задать главный вопрос? А где в этой схеме Алексей Чалый?Ответ на этот вопрос прост – НИГДЕ.

Есть над чем подумать

И все потому, что Алексей Чалый и Наталья Поклонская являются выразителями двух враждующих групп, тех самых, о которых мы и говорили в начале нашей статьи.

Скажем и то, что и Алексей Чалый, и Наталья Поклонская, как бы кто к ним не относился, являются политиками федерального масштаба. Значит, могут претендовать на любую должность в России, в том числе и на самую высокую.

И тем, кто готов посмеяться над нашими словами, мы напомним, – а не вы ли, господа, смеялись над Трампом? А не вы ли смеялись над клоуном Зеленским?

Напомним всем скептикам, что Россия уже вошла в процесс, который называется трансфер власти.

Согласно одному из сценариев трансфера власти, предполагается разделение верховной власти на две ветви – политическую и управленческую. Так ли уж важно в этой новой системе власти, кто именно будет президентом?

Отметим и то, что события февраля–марта 2014 года, первоначально названные «Русской весной», а затем после провала проекта Большой Новороссии, переименованные в «Крымскую весну», теперь вновь все чаще и чаще называют в федеральных СМИ именно «Русской весной».

А кто у нас являются главными героями «Русской весны»? Не Чалый ли и Поклонская?

Но даже, если никто из них не пойдет на выборы президента России, то именно их поддержка и слова одобрения могут стать решающими для любого из кандидатов на самую высокую должность в России.

Нет, конечно же, не во время избирательной кампании, но в тонкой и скрытой от глаз посторонних закулисной политической игре.

Первый этап этой игры будет разыгран на выборах губернатора Севастополя. Это хорошо понимает как команда Чалого, также как и его высокие покровители. Потому, нашу страну и наш город, и дальше будут сотрясать политические скандалы и громкие разоблачения. Но довольно об этом, ибо кому надо, тот поймет, а остальным и объяснения не помогут.

Умный поймет

Остается ответить на тот вопрос, который, безусловно, волнует наших читателей. А что будет с простыми гражданами? Что ж, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Немногие впишутся в новый мир, а участь тех, кто не вписался, будет печальна…

Те же, кто смогут перестроиться, будут жить, по крайней мере, не хуже, чем сейчас. Да и вообще будут жить и в новом мире, и этого будет более чем достаточно.

Источник: Портал Информер