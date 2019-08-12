Что может стоять за местами севастопольских партий в избирательных бюллетенях?

8 августа в Избиркоме Севастополя состоялась жеребьевка нумерации партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Законодательное собрание.

В результате места в бюллетене распределились следующим образом:

1.«Единая Россия»

2. «Справедливая Россия»

3. КПРФ

4. ЛДПР

5. Партия пенсионеров

6. Коммунисты России

Комментируя результаты жеребьевки, председатель Избиркома Севастополя Сергей Даниленко выразил свое удивление тем, что представители политических сил уделяют такое пристальное внимание этому действу.

«Я не знаю, почему все уделяют такое внимание жеребьёвке и придают значение номеру, который достался политической партии. Мне кажется, что политические предпочтения уже сложились, и случайный выбор номера роли не сыграет. Для избирательных комиссий номер важен потому, что мы можем утверждать текст бюллетеней – это будет сделано на следующей неделе – так как без этого мы не можем сделать заказ на печать», – сказал Даниленко.

Отметим, однако, что председатель Избиркома лукавит. Как говорят социологи, до 40% избирателей делают свой выбор в пользу той или иной политической силы, только придя на избирательные участки.

Кроме того, если взять всех этих избирателей, то от 20% до 30% из них, выбирают тех, кто находится в верхней части списка. Таким образом, те кто находится вверху избирательного бюллетеня имеют приоритет перед теми, кто находится в конце.

Мы ни в коей мере, не ставим честность проведения процедуры жеребьевки в Избиркоме Севастополя. Но давайте предположим, что случайная жеребьевка, далеко не случайна, и в этом распределении есть некий умысел.

И исходя из этого гипотетического предположения, попытаемся этот воображаемый умысел разгадать.

Первое место «Единой России» вполне закономерно и объяснимо. Выше мы уже упоминали, что значительный процент избирателей будут голосовать за те партии, которые стоят на первых местах в избирательном бюллетене. А значит, львиная доля их голосов отойдет к ЕдРу.

А вот дальше, начинается интересная интрига, которая может многое рассказать о послевыборных раскладах.

Мы уже писали о партиях-спойлерах на выборах. И самая знаменитая из них, это «Коммунисты России». Писали мы и о том, что вся эта технология двойников уже давно показала свою неэффективность и бесполезность.

И вывод на вторую строчку «Справедливой России», в очередной раз доказывает нашу правоту. В закулисье севастопольской политической жизни, поняли, что севастопольский избиратель хорошо разбирается в том, кто есть, кто среди севастопольских коммунистов и голосовать будет за КПРФ.

Более того, активная агитационная кампания «Коммунистов России» приводит к тому, что симпатии к коммунистам стали расти как на дрожжах. Вот только, не к партии “спойлеру”, а к КПРФ.

Получается, что партия “спойлер”, вместо того, чтобы отбирать голоса у КПРФ, наоборот полноценно участвует в их избирательной кампании.

А это значит, что спонсоры “спойлеров”, в реальности оплачивают избирательную кампанию КПРФ.

Именно поэтому, «Справедливую Россию» и вывели на второе место в избирательном бюллетене. Ведь, именно эсеры могут отобрать голоса у коммунистов. Задумка хорошая и этот план, безусловно, принес бы успех, если бы его начали реализовывать, хотя с начала года.

Но польстившись на обещания заезжих политтехнологов и их примитивные разводы, штаб севастопольского политического закулисья, просто потерял время и теперь, даже сделав правильный шаг, не получит желаемого.

Тем не менее, второе место эсеров, принесет им определенный процент голосов и даст возможность провести нескольких депутатов в Заксобрание.

И в новом составе Заксобрания, эсерам предстоит играть ту же роль, которую в уходящем составе играла фракция ЛДПР.

А это в свою очередь значит, что Журавлева с компанией просто списали в политический утиль. Именно поэтому, они и получили четвертое место, как раз в середине списка.

Надо отметить, что избиратель, как правило, обращает внимание на верхнюю и нижнюю часть избирательного бюллетеня и игнорирует среднюю часть.

Выходит, что согласно задумкам теневого штаба, чем меньше получит голосов ЛДПР, тем лучше. А это окончательный приговор для Журавлева, ибо потеря политического влияния, автоматически приведет и к потери и его бизнеса.

Наконец, третье место КПРФ, показывает то, что, хотя в планах теневого штаба и не желают по понятным причинам допустить победы коммунистов на выборах, но, тем не менее, именно их и видят в качестве основных партнеров.

Источник: Портал Информер