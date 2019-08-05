Что натворил ливень в Севастополе

5 августа 2019     14
Что натворил ливень в Севастополе

Непогода в Севастополе вызвала подтопление нескольких улиц и обрывы на электросетях. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Титов.

«По данным нашей диспетчерской, серьезных сбоев нет. В работе 539 автобусов, 100 троллейбусов. Затор на Корабельной стороне – от проспекта Победы до вокзала в Инкермане.

Это все по ливневкам. Заторы держаться после того, как заканчиваются осадки, порядка получаса – потом уходит вода. Площадь Захара была затоплена, но тоже в настоящий момент вода ушла. Разрушений нет, есть многочисленные наносы, работают бригады, вручную очищают», – сообщил Титов.

По данным исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, расчисткой ливневой канализации от наносов занимаются три бригады. Кроме этого, зафиксировано около 40 обрывов линий электропередач.

«По обрывам сетей: 40 было по «Севэнерго». Из них 8 остаются в работе. Подстанцию одну подтопило. 34 аварийных отключения, 30 устранили, 4 находится в работе. Была повреждена одна опора – дерево зацепило. В течение дня сегодня все устраним», – сказал Тарасов.


Понедельник, 5 августа 2019 г. 73

Источник: Портал Информер

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