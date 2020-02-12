Что натворил ночной ветер в Севастополе

Сотрудники севастопольского ГБУ «Парки и скверы» ликвидировали более десяти деревьев, которые упали в ночь с 10 на 11 февраля. Кроме этого, они собирали сломанные стихией ветки.

– сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства.

При этом специалисты ГБУ «Горсвет» устранили более 45 отключений наружного освещения, возникших в связи с повреждением сетей электроснабжения.

Напомним, что, по данным метеорологов, скорость ветра в ночь на 12 февраля превышала 20 метров в секунду.







Среда, 12 февраля 2020 г. 306

Источник: Портал Информер