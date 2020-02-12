Что натворил ночной ветер в Севастополе

Сотрудники севастопольского ГБУ «Парки и скверы» ликвидировали более десяти деревьев, которые упали в ночь с 10 на 11 февраля. Кроме этого, они собирали сломанные стихией ветки.«Убрано более 10 деревьев, более пяти больших веток, а также мелких веток, поваленных ветром на территории города: в скверах на улицах Лазаревская и Пожарова, на площади Ушакова, Графской пристани, в парках Победы и Учкуевке, на проспектах Победы, Октябрьской революции, Героев Сталинграда, Гагарина», – сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства.
При этом специалисты ГБУ «Горсвет» устранили более 45 отключений наружного освещения, возникших в связи с повреждением сетей электроснабжения.
Напомним, что, по данным метеорологов, скорость ветра в ночь на 12 февраля превышала 20 метров в секунду.
Среда, 12 февраля 2020 г. 306
Источник: Портал Информер