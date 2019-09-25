Что на самом деле происходит в «Севтроллейбусе»?

На предприятии «Севэлектроавтотранс» увольняют сотрудников, написавших жалобу врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Сотрудники предприятия утверждают, что руководство создало им невыносимые условия труда. Кроме того, они утверждают, что организацию планомерно готовят к банкротству и распродаже за бесценок всего имущества.

Примерно такие новости в считанные дни облетели все СМИ и социальные группы Севастополя.

Редакция «ИНФОРМЕРа» также решила не оставаться безучастной к проблемам крупнейшего предприятия нашего города и провела свое журналистское расследование.

Напомним нашим читателям, что ГУП «Севэлектротранс им. А.С. Круподерова» является одним из крупнейших предприятий города-героя. В нем работают около 1500 человек.

Необходимо также учитывать и тот факт, что предприятие осуществляет пассажирские перевозки по всему городу, любые затруднения могут мгновенно отразиться на жизни буквально всех горожан.

Казалось бы, учитывая этот факт, руководство Севастополя должно было бы тщательно отслеживать все происходящие процессы на предприятии. Но, как оказалось, что ни заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров, ни директор департамента транспорта Игорь Титов не владеют информацией о происходящем.

Начнем по порядку. Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», проблемы на предприятии, которые и стали катализатором социального взрыва, начались с приходом нового начальника службы безопасности.

Объектом повышенного внимания безопасника стала столовая. С целью недопущения выноса продуктов питания он начал тотальную охоту на “несунов”. Дело, казалось бы, благое, да вот только подчиненные в нём сильно перегнули палку.

И настолько сильно, что унизительные обыски и копание в личных вещах наряду с бесконечными придирками привели к увольнению всех работников столовой.

Мы не оспариваем тот факт, что с “несунами” надо бороться, но как же получилось так, что ими оказались все работники столовой?

Напомним нашим читателям, что на предприятии трудятся около 1500 человек. Все они остались не только без горячего питания, но и вообще без всякой еды.

С тех пор прошло несколько недель, а нанимать новых работников столовой руководство предприятия не торопится. Якобы из-за низкой зарплаты, желающих работать в столовой нет.

У работников предприятия есть своя версия произошедшего. Дело в том, что питание сотрудников в столовой датируется самим предприятием. В итоге полноценный обед обходился работнику максимум в 100-150 рублей.

После увольнения всех сотрудников столовой руководство «Севэлетротранса» рассматривает вариант сдачи столовой в аренду.

Выгода прямая: дотаций на питание в столовой больше не будет. Кроме того, среди сотрудников предприятия гуляет следующая версия: якобы права на аренду столовой получат родственники или знакомые одного из заместителей директора.

Можно только порадоваться за столь рациональную оптимизацию расходов предприятия, если бы не одно но: частники дотаций от предприятия получать не будут, а потому, стоимость обеда вырастет в разы.

Как говорится, кому война, а кому – мать родная.

Между тем, пока все внимание безопасника предприятия было отвлечено борьбой с “несунами”, на предприятии творились весьма странные дела.

Стоит вспомнить только историю с неким механиком, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автобус и катался на нём по территории предприятия.

Вот тут бы безопаснику и проявить себя с лучшей стороны. Однако механик отделался выговором, что подвинуло его на дальнейшее продолжение подвигов. Только в этот раз он поехал кататься уже не по территории предприятия, а по городу.

Результат этих покатушек – серьезное ДТП, в котором пострадал случайный человек.

В начале сентября работники предприятия, доведенные до отчаяния, заявили о своем желании начать забастовку. На предприятие в срочном порядке прибыл заместитель губернатора Владимир Базаров, который и выслушал требования рабочего коллектива. А они заключались в следующем:

– на конечных остановках отсутствуют туалеты, в результат чего водители троллейбусов и автобусов вынуждены бегать под сосенки;

– на предприятии не работает столовая;

– руководство предприятия не платит премиальные за переработку, чем грубо нарушает трудовой кодекс;

– после продажи базы отдыха «Батилиман», работники предприятия и их семьи лишены возможности получать льготные путевки для оздоровительного отдыха.

И это далеко не полный список требований, который был выдвинут работниками на встрече с Базаровым. Заместитель губернатора внимательно выслушал их и пообещал решить все проблемы, с чем и убыл восвояси.

С тех пор прошёл почти месяц, но, как говорится, “воз и ныне там”. От Базарова ни привета, ни ответа.

Подчеркнем ещё раз, что речь шла о забастовке на крупнейшем предприятии города, которая привела бы к хаосу. Можно представить себе реакцию Москвы на подобные новости из Севастополя.

И пострадал бы от этого отнюдь не Базаров и его подопечный Титов, а врио губернатора Михаил Развожаев.

Мы не знаем, добивается ли именно этого Базаров? Может, он просто не соответствует занимаемой должности? Или же имеет какой-то личный свой интерес. Мы можем лишь предполагать, а не утверждать. Но поведение Базарова в этой истории действительно вызывает много вопросов.

Между тем, среди руководства предприятия нет не только единства, но и элементарного понимания, куда движется предприятие и как его развивать. Заместитель директора по социальным вопросам, который, по идее, должен был бы решать все вышеперечисленные вопросы, просто ими не интересуется.

На предприятии зама по социалке обвиняют в том, что превратился в секретаря директора Александра Швейкуса.

Александр Швейкус

Еще более удручающими выглядят результаты работы заместителя директора по пассажирским перевозкам Алексея Кобышева.

При предыдущем руководстве предприятия на городские линии ежедневно выходили 92-94 троллейбуса. Сейчас – 140 троллейбусов. Казалось бы, что прогресс налицо.

Алексей Кобышев

Вот только простые пассажиры этого прогресса пока не замечают.

Приведём лишь один пример – автобусный маршрут № 3. Раньше перевозку пассажиров по этому маршруту осуществлял частный перевозчик. Интервал движения автобусов составлял 10-15 минут.

Сейчас же пассажирам необходимо ждать автобуса от 30 минут до часа, чтобы уехать.



Движение троллейбусов гуськом (друг за другом, – прим. редакции) стало визитной карточкой «Севтроллейбуса».

Вот такие печальные итоги работы заместителя директора по пассажирским перевозкам Алексея Кобышева. Безусловно, существуют и объективные причины, но они существовали и при прежнем руководстве предприятия. Раньше «Севтроллейбус» работал как часы.

Может быть, потому что заместитель губернатора Владимир Базаров дневал и ночевал на предприятии? А при новом руководстве он появился лишь перед выборами, да и то перед угрозой начала забастовки.

Что касается директора департамента транспорта Игоря Титова, то на предприятии уже успели забыть, как он выглядит. Видимо, у Титова есть куда как более важные и насущные дела. Например, борьба с парковками и создание пробок в центре Севастополя.

23 сентября ситуация на предприятии стала предметом рассмотрения на аппаратном совещании в правительстве города.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову встретиться с трудовым коллективом ГПУ «Севэлектроавтотранс имени Круподёрова» и на месте разобраться, что там происходит.

Вот только сдвинется ли дело с мертвой точки? Ведь Владимир Базаров также присутствовал на совещании и при этом знал о происходящем на предприятии, но предпочел не вмешиваться в разговор, храня многозначительное молчание.

А при чем тут я?

Все-таки хотелось бы, чтобы врио губернатора Михаил Развожаев поставил этот вопрос на “карандаш” и досконально разобрался в происходящем на предприятии.

Источник: Портал Информер