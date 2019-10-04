Что не нравится россиянам у коллег по работе

Россиян в коллегах больше всего раздражают лицемерие и сплетничество. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

«Почти половину россиян (49%) в коллегах раздражают лицемерие и обман, 42% опрошенных заявили, что им не нравится, когда в коллективе распространяют сплетни. Хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег раздражают 40% респондентов. Безответственность и непрофессионализм выводят из себя более трети опрошенных», – говорится в сообщении сервиса.

Кроме этого, в число раздражающих факторов вошли нездоровое любопытство (29%), несдержанность (26%), лень (18%), непунктуальность (16%) и близкие отношения начальства с коллегами (11%).

Меньше всего участников опроса раздражают отстранённость (7%), внешний вид (6%), приём пищи на рабочем месте (4%). Ничего не раздражает только 3% опрошенных.

Больше всего россияне в коллегах ценят профессионализм (64%), отзывчивость (61%) и уважение к другим людям и чужому труду (51%).

Сервис опросил 3,5 тысячи россиян старше 18 лет.





Пятница, 4 октября 2019 г. 117

Источник: Портал Информер