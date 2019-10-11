Что не так с пивом в России

Под категорией пивных напитков производители маскируют слабоалкогольные коктейли, при этом вся продукция не соответствует ГОСТу. К соответствующим данным пришли специалисты Роскачества в ходе исследования.

Как сообщили в ведомстве, проблема введения потребителей в заблуждение существует из-за отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков в России. В ходе первого этапа исследования была проверена продукция семи торговых марок по 27 показателям качества и безопасности. При этом нарушения присутствовали во всех исследованных товарах.

«Впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям», — говорится в сообщении ведомства.

Также результаты показали, что напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла (не менее 40%).

Напомним, что ранее Росстандарт предупредил о возможном прекращении производства крафтового пива, однако эксперты угрозы напитку опровергли, пишет «Национальная служба новостей».







Пятница, 11 октября 2019 г. 75

Источник: Портал Информер