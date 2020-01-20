Что нужно знать каждому севастопольцу об изменениях в конституцию РФ

Конечно, оппозиционеры не могли упустить такой повод, как предложения о внесении изменений в действующую Конституцию, прозвучавшее в ежегодном послании президента к Федеральному Собранию.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ» 18 января у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ.

На своей странице в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар заявил, что своим предложением изменить основной закон государства Владимир Путин «совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть».

В свою очередь, муниципальный депутат Юлия Галямина призвала протестующих против предложений Путина присоединиться к шествию в Москве 19 января. Марш согласован с властями столицы, сообщает издание «Собеседник».

Оппозиционер Алексей Навальный не поддержал идею защищать Конституцию России. Сам документ он охарактеризовал как «омерзительный» и назвал все посвященные этому акции «разводкой».

«В ней заложен механизм узурпации власти. По этой Конституции у нас все отняли — от выборов до пенсий — и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать», — заявил Навальный в Twitter.

Как видим, градус протеста накаляется, вернее его сознательно накаляют, надеясь громкими лозунгами найти отклик у избирателей.

Давайте попробуем разобраться, насколько правы взбудораженные посланием оппозиционеры, обвинившие действующего президента в совершении переворота.

Сразу хочется напомнить господину Навальному, по мнению которого по действующей Конституции у него отобрали права, оставив только обязанности, что Конституция тут не причем.

История нам наглядно показала, что по «Сталинской» Конституции, принятой в 1936 году, вначале репрессировали, а затем, по ней же, ранее репрессированных оправдывали.

По этой же Конституции до 1977 года лидеры СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев строили «развитой» социализм.

«Брежневская» Конституция, принятая в 1977 году, не помешала лидерам страны ввести частную собственность, «перестройку», а в итоге эту страну развалить.

Не помешала «Брежневская» Конституция танкистам гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в октябре 1993 года открыть огонь на поражение по Белому дому.

Лично мне жаль, что действия заговорщиков, совершенные в Беловежской пуще и приведшие к прекращению существования СССР, никто из тех, кто обязан был это сделать, официально не квалифицировал как совершенное по сговору группы лиц, преступление.

Об этом господину Навальному стоит помнить. У нас в стране вопрос редко стоит о законах, они, как правило, соответствуют всем необходимым нормам, всегда стоит вопрос о правоприменении.

Но все же говорить о грядущих изменениях в Конституцию необходимо.

На мой взгляд, одинаково вредны для общества те, кто призывают бороться против внесения изменений, и те, кто в запале поет сладкие песни: вот примем Путинские поправки и жизнь, несомненно, изменится к лучшему.

Завышенные ожидания — это всегда путь к разочарованию.

Разочарование опасно тем, что многие политики уже освоили науку использовать их для формирования общественного мнения с целью приобретения сторонников.

Конституция, как это ни странно прозвучит, есть далеко не в каждом государстве.

Например, в Израиле, из-за разногласия между представителями государственной власти и представителями религиозного сообщества, её не могут принять с 1948 года.

В Великобритании, где существует прецедентное право, по сей день нет единого текста Конституции. Но при этом права британцев регламентируются другими нормативно-правовыми актами, в том числе древними уставами и различными конституционными соглашениями.

В Декларации независимости США – если дословно, сочли «самоочевидной истиной» то, что все люди созданы равными и наделены неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.

По смыслу Декларации, человек вправе не только жить, но и желать изменений на лучшее в своей жизни, стремиться к более благополучным условиям, как в общественной, так и в частной жизни.

Понятие «счастье», как мне кажется, я даже в этом уверен, невозможно описать юридическими терминами, дать ему точное лаконичное определение, а значит его нельзя гарантировать.

Группа депутатов нижней палаты Бразильского парламента вышли с инициативой внести в Конституцию Федеративной Республики Бразилия изменения, согласно которым каждый гражданин имеет право на счастье.

По мнению авторов проекта, уже существует положительный зарубежный опыт. Подобная статья есть в Конституциях Японии и Южной Кореи. Право человека добиваться счастья упомянуто в американской Декларации независимости.

Экскурс по мировым конституциям можно продолжать долго, он будет увлекательным. Нам наверняка есть, что взять из передового мирового опыта.

Стоит лишний раз напомнить, что действующая Конституция России была написана в непростые времена, под грохот танков Таманской дивизии, стрелявших по Белому дому.

Давайте посмотрим на эволюцию взглядов президента на вопрос об изменениях в Конституцию

12 декабря 2001 года на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Конституции.

«Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия её норм, продиктованная политической конъюнктурой,— прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам. Вопрос о поправках, ведущих к принципиально новой Конституции, в нашей стране на повестке дня не стоит».

5 июня 2003 года в Москве на встрече со студентами-финалистами конкурса «Мой дом, мой город, моя страна».

«Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против ее изменения».

12 декабря 2003 года на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Конституции.

«Стабильность Конституции определяет стабильную работу институтов государственной власти… Ресурсы Конституции далеко не исчерпаны. И об этом должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к Основному закону. Наш долг — бережно относиться к Конституции. Уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю, свои достижения».

1 октября 2007 года на съезде «Единой России» в Москве.

«Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным».

2008 год. Владимир Путин уступает пост президента России Дмитрию Медведеву. Тот вносит первые поправки в Конституцию, увеличивая срок полномочий главы государства и Государственной Думы.

«Основной закон отличает то, что он претендует на то, чтобы быть самым стабильным из всех принимаемых законов. Хотя, как мы с вами хорошо знаем, закон не только в момент его принятия, но и в момент разработки уже устаревает. Очень бы хотелось надеяться, что наш Основной закон, наша Конституция, будет актуальным не только на время принятия и не только через 20 лет, но и на более длительную перспективу».

7 ноября 2013 года на встрече с преподавателями в Ново-Огарево, состоявшейся в преддверии 20-летия Конституции РФ.

«Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой. Вместе с тем конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в Основной закон какие-то коррективы».

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президента России.

«Что касается Конституции. Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной…Что касается прежних изменений. Они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку “подряд”».

Думаю, что буквально через несколько дней Навальный и его сторонники-последователи будут именно этим упрекать Владимира Путина.

Однако все, что говорил за эти годы президент, вполне логично. За двадцать лет нахождения у власти, отвечая на различные вызовы, Владимир Путин рос и мудрел как политик. То, что казалось незыблемым вчера, порой сегодня кажется не таким уж прочным. То, что вчера казалось ненужным, сегодня может стать необходимостью.

Британский премьер, лауреат Нобелевской премии в области литературы Уинстон Черчилль прямо и без обиняков сказал: «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения».

Этим высказыванием он, похоже, развил мысль американского теолога Тайрона Эдвардса:

«Тот, кто никогда не меняет своих мнений, никогда не исправит своих ошибок и никогда не станет умнее завтра, чем был вчера».

Предлагаемыми поправками в Конституцию Путин ничего, по сути, не изменил, по крайней мере, не изменил кардинально.

Единственной интригой и загадкой во всем пакете предложенных конституционных изменений является будущая роль и полномочия Государственного Совета в системе органов власти.

Но об этом говорить пока рано, поскольку никаких проектов или даже намеков в информационном пространстве отыскать не удалось.

Что касается запрета чиновникам иметь иностранное гражданство, то и сейчас такой запрет существует, он прописан в федеральных законах.

Например, статья 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе» гласит:

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства.

Конституция должна иметь приоритет над международным правом.

Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова на вопрос, можно ли внести изменения в первую и вторую главы конституции без референдума, ответила: «Вы задаете мне вопрос трудный, я сама до конца не могу в этом разобраться».

Однако частично этот вопрос уже решил в 2015 году Валерий Зорькин. Конституционный суд под его руководством указал на приоритет Конституции РФ перед решениями ЕСПЧ (европейский суд по правам человека).

Суд предложил два механизма подтверждения верховенства Конституции РФ в спорных ситуациях.

Так суд, пересматривающий дело на основании решения ЕСПЧ, может направить в КС РФ запрос о конституционности норм, в которых Страсбургский суд обнаружил недостатки.

Второй механизм заключается в направлении в КС РФ запроса президента или правительства, если органы власти сочтут конкретное постановление ЕСПЧ неисполнимым без нарушения Конституции РФ. Если же КС РФ подтвердит несовместимость решения ЕСПЧ с основным законом, решение исполняться не будет.

КС РФ не исключил возможность создания в будущем специального механизма обеспечения верховенства Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ, оставив решение этого вопроса на усмотрение федерального законодателя.

Госдума будет утверждать кандидатуру председателя правительства, одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

По Конституции сейчас председатель правительства назначается президентом, а Госдума это решение только согласовывает. При этом Дума может отклонить предложенные президентом кандидатуры. Если она сделает это трижды, то президент сам назначает премьер-министра, но при этом распускает парламент и назначает досрочные выборы.

Путин с таким развитием событий не сталкивался. Но его предшественнику — Борису Ельцину — пришлось попотеть при назначении Сергея Кириенко председателем правительства. Госдума утвердила его с третьего раза, тем самым избежав своего роспуска.

О движении к парламентской республике речи не идет, поправки «ни в коей мере не ослабление президентской власти», сказала Валентина Матвиенко.

С ней не согласился глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «Это маленький шажок в сторону парламентской республики».

Усиление роли парламента в формировании правительства – единственное существенное хоть и не революционное изменение в политической системе из всех предложенных.

Доктор юридических наук, эксперт в области конституционного права Елена Лукьянова, озвучила полярное мнение, считая поправки о расширении полномочий парламента «абсолютно мифическими»: «Дума не согласует, а утверждает премьера – поиграли словами. Реальных полномочий у парламента, кроме как утверждать и согласовывать, не появится. Будет ручной собачкой».

Но как бы этот вопрос ни решился, какого либо влияния на жизнь граждан он оказать не сможет. Уверен, что подавляющее большинство людей никогда не интересовалось нюансами назначения председателя правительства.

По действующей Конституции единственным носителем власти является народ, но все-таки норма дающая право изменять или упразднять правительство, в ней отсутствует.

В отличие от Конституции США, в которой указано:

«В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье».

Будь в нашей Конституции такая фраза, возможно, что «пенсионная реформа» прошла бы в более мягком варианте, после её летального обсуждения.

Не более двух сроков без слова «подряд» и «ценз оседлости» для кандидатов в президенты.

После развала СССР слово «подряд» один раз сыграло ключевую роль в истории страны. Благодаря этой норме Владимир Путин смог вернуться в Кремль в 2012 году. Причем, вернулся ещёна два – уже шестилетних срока.

Что касается ценза оседлости, то в нынешнем варианте конституции оговаривается, что потенциальный кандидат должен жить в стране не менее десяти лет.

Никакого практического смысла это предложения пока явно не имеет, считает профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Проблема того, что нужно проживать в России в течение 25 лет, ещё ни разу не стояла, ни перед одним кандидатом в президенты России.

В Конституциях некоторых государств есть указание на то, что президентом может стать только лицо, родившееся на территории страны.

Предлагая Федеральному Собранию изменения в Конституцию, Президент показал, что удовлетворяет имеющиеся в обществе запросы на демократию, отказ от авторитаризма.

Поэтому ожидается вполне обычный законодательный процесс, который уже начался в стенах Федерального Собрания. Каких либо кардинальных изменений в жизнь рядовых Россиян он не принесет.

Впрочем, впереди всенародное обсуждение предложенных изменений.

Мы будем внимательно следить за ситуацией и ИНФОРМировать наших читателей.

Источник: Портал Информер