Что нужно знать севастопольцу о незаконном увольнении с работы

Большинство из нас рискуют в любой момент остаться без работы по решению начальства, однако не каждый знает, когда именно работодатель может уволить работника с работы и что нужно делать, в случае если это решение им было принято незаконно. В данной статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.

Часть 1 статьи 37 Конституции РФ гласит, что труд свободен. Это значит, что каждый может свободно использовать свои способности к труду, выбирая свой род деятельности и профессию. Эти и другие положения статьи 37 Конституции РФ, гарантирующие свободный труд, конкретизирует Трудовой кодекс Российской Федерации, указывающий на порядок возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений.

Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, главной целью трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан.

В соответствии со ст. 2 ТК РФ правовое регулирование трудовых и иных, напрямую связанных с ними, отношений должно обеспечивать право каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том числе – право на судебную защиту.

Так, работодатель может вынести приказ о прекращении трудового договора с работником (увольнении) на основании расторжения данного договора по инициативе работодателя.

При этом статьей 81 ТК ограничивается перечень оснований расторжения трудового договора.

Согласно закону основаниями для увольнения работников могут быть:

– ликвидация организации или прекращение своей деятельности индивидуальным предпринимателем. Наличие этого основания доказывает факт внесения изменений в государственный реестр организаций (индивидуальных предпринимателей). Работник должен быть письменно предупрежден работодателем об увольнении по данному основанию не позднее, чем за два месяца до увольнения. В противном случае дата увольнения должна быть перенесена на два месяца позднее фактического увольнения работника и работодатель должен выплатить ему компенсацию в размере двухмесячного среднего заработка. Увольняясь по данному основанию, работник должен получить выходное пособие в размере его среднемесячного заработка и получить гарантию выплаты заработной платы до трех месяцев;

– сокращение численности либо штата работников организации или индивидуального предпринимателя;

работник не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе, поскольку обладает недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации.

Несоответствие работника должно быть доказано работодателем. Результатом его объективной неспособности качественно выполнять работу, которая обусловлена трудовым договором, являются неудовлетворительные ее результаты, систематический брак и т.д. При этом несоответствием не могут считаться такие обстоятельства, при которых работник неудовлетворительно выполняет свою работу, потому что работодателем не созданы нормальные условия труда.

Несоответствие работника из-за недостаточной квалификации должно доказать заключение аттестационной комиссии, составленное по результатам аттестации работника.

По данному основанию не может быть уволен работник, у которого нет диплома о специальном образовании, если по закону он не требуется; работник, не имеющий достаточного опыта в работе из-за непродолжительного срока работы (молодой рабочий и молодой специалист), а также несовершеннолетние работники.

смена собственника, владеющего имуществом организации. Данное основание может быть применимо к руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру. Новым собственником, вступившим в свои права, могут быть в течение первых трех месяцев уволены указанные лица, все или кто-то из них, с заменой их новыми.

Сотрудники организации не могут быть уволены по данному пункту, если изменился собственник имущества не всей организации, а лишь – собственник структурного подразделения или только состав акционеров.

работник неоднократно не исполняет без уважительных причин трудовые обязанности и при этом он имеет дисциплинарное взыскание. Правомерным будет увольнение по этому основанию при одновременном наличии следующих обстоятельств:

– у работника имеется дисциплинарное взыскание за последний рабочий год (дисциплинарное взыскание, наложенное более года назад, уже не действует)

– работником был совершен дисциплинарный проступок, иными словами, он совершил трудовое правонарушение – не исполнил возложенную на него трудовую обязанность без уважительных причин

– работодателем было затребовано у него письменное объяснение, указывающее на причины трудового правонарушения, не позднее месяца со дня обнаружения проступка работника и шести месяцев со дня его совершения

– работодателем было учтено всё его предшествующее поведение, его многолетняя добросовестная работа и обстоятельства проступка

Пять грубых однократных нарушений работником собственных трудовых обязанностей. Причем каждое из этих нарушений может быть признано самостоятельным основанием увольнения, даже если у работника отсутствуют дисциплинарные взыскания:

прогул, проявляющийся в отсутствии на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в отсутствии на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)

оставление работы без имеющейся на то уважительной причины лицом, которое заключило трудовой договор, на неопределенный срок, при этом работодатель не был предупрежден о расторжении трудового договора, а равно истек двухнедельный срок предупреждения

невыход на работу без уважительных причин, подразумевающий отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) без привязки к продолжительности рабочего дня (смены)

работник без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня находится вне пределов своего рабочего места

работник самовольно использует дни отгулов, а также самовольно уходит в отпуск

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Работник, который появился в любое время рабочего дня (смены) в состоянии опьянения, должен быть отстранен работодателем от работы в этот день (смену). Но даже если работодатель по каким-либо причинам не отстранил его от работы, данное основание может быть доказано на основании медицинского заключения, составленного в это время акта, свидетельских показаний и других доказательств по ГПК

разглашение охраняемой на законодательном уровне тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), которая стала известна работнику в ходе исполнения им трудовых обязанностей

работник совершил по месту работы хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, совершил его растрату, умышленно уничтожил или повредил его, что было установлено вступившими в законную силу приговором суда

комиссия по охране труда или уполномоченный орган по охране труда установил нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение привело к тяжким последствиям или заведомо создавало реальную угрозу наступления подобных последствий. Тяжким последствиями могут быть признаны несчастный случай на производстве, авария, катастрофа

работником были совершены виновные действия, дающие основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Данная норма распространяется исключительно на работников, которые обслуживают денежные или товарные ценности, вне зависимости от того, какая материальная ответственность (ограниченная или полная) на него была возложена (продавцы, кассиры, заведующие складами и прочее). Недоверие к работнику работодателем должно быть доказано фактами (акты об обсчете, обвешивании, недостаче и т.п.)

работник, выполняющий воспитательные функции, совершил аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы. Аморальным может быть признан проступок, который противоречит общепринятой в обществе морали (работник, появившийся в общественных местах в нетрезвом состоянии, выражающийся нецензурно, вступавший в драку, вел себя, унижая человеческое достоинство других людей и т.д.)

руководитель организации (филиала, представительства) принял необоснованное решение, которое повлекло за собой нарушение сохранности имущества, неправомерно его использовал или нанес иной ущерб имуществу организации

руководители организаций (филиала, представительства), их заместители, главные бухгалтеры однократно грубо нарушили свои трудовые обязанности

работник представил работодателю подложные документы или заведомо ложные сведения при заключении трудового договора. Подложность документов должны обосновать соответствующие доказательства, в частности, криминалистическая экспертиза

увольнение по основаниям, предусмотренным их трудовыми договорами

Работодателем может быть расторгнут трудовой договор с работником по собственной инициативе, если:

– есть само основание увольнения

– соблюдены все правила увольнения по данному основанию

– учтены требования, которые устанавливают запреты и ограничения на увольнение.

Следует учесть, что согласно части 6 статьи 81 ТК РФ работодатель не может уволить работника в период временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном отпуске. Части 1, 4 статьи 261 ТК РФ устанавливают запрет на увольнение беременных женщин и устанавливают ограничения на увольнение женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет, а также одиноких матерей, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет) и других лиц, принявших на себя воспитание указанных детей без матери, кроме тех случаев, когда была полностью ликвидирована организация либо прекращена деятельность индивидуального предпринимателя.

Если работник был незаконно отстранен от работы, тогда работодателем должен быть возмещен работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

Такая обязанность, в частности, должна наступить, если работник не получил заработок в результате незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на другую работу.

Основываясь на заявлении работника, увольнение которого признано незаконным, судебные органы могут ограничиться вынесением решения, предусматривающим взыскание в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула и изменение формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию.

Таким образом, если вы были незаконно уволены, вы можете защитить свои права в судебном порядке с тем чтобы признать такое увольнение незаконным, обязать работодателя изменить формулировку основания увольнения и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула. Если же вы не обладаете достаточными знаниями и не в силах взять решение всех юридических вопросов на себя, советуем вам обратиться в юридическую компанию в Севастополе, специалисты которой помогут вам отстоять свои законные права.

Источник: Портал Информер