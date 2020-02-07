Что обсуждала политическая элита у Путина

7 февраля 2020     11
Что обсуждала политическая элита у Путина

6 февраля в Кремле прошло заседание президиума Госсовета — первое после январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, запустившего в стране массу реформ.

Вместе с президентским советом по науке чиновники попытались решить, как сделать так, чтобы молодежь не уезжала из провинции в столицу.

К заседанию в Кремле 35 глав российских субъектов, представители администрации президента, правительства, науки и образования готовились долго. Они два дня провели на выездном совещании в Солнечногорске, разрабатывая проекты по улучшению высшего образования в регионах. Озабоченность, с которой чиновники подошли к теме объяснима: озвучивая послание Федеральному собранию, Путин представил 15 требований по улучшению качества образования и науки.Начиная заседание, Владимир Путин указал на проблему «сверхконцентрации» образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге, в которых действует свыше 200 вузов — больше четверти по всей стране. А регионы, в свою очередь, страдают от оттока молодежи, которая после школ стремится поступить в столичные университеты.

«Всякие разговоры расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами.

Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим», — сказал Путин.
Он пообещал, что уже с 2021 года начнется значительный рост количества бюджетных мест в вузах регионов. За четыре года на эти цели планируется выделить около 70 млрд рублей. Еще 22 миллиарда уже в этом году будет потрачено на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт высших учебных заведений.Путин также обратил внимание на значительную роль нового министра образования и науки Валерия Фалькова, которую он может сыграть в развитии региональных вузов. Правда, на заседании бывший ректор Тюменского госуниверситета не выступил.

Претензию губернаторам высказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, выразив недоумение, что те молчат об острейшей нехватке кадров в нефтегазовом секторе. Дело в том, что вузы заточены на подготовку научно-педагогических специалистов, а бизнес вынужден сам заканчивать подготовку сотрудников.

«У меня четыре звонка было от руководителей нефтегазовых компаний. Это фактически стагнация всей нашей экономики», — заявил Литвиненко.

Также ректор вызвал одобрение Путина заявлением, что в России нужно сократить треть аспирантуры. А затем заинтересовал всех собравшихся некой папкой с информацией об Антарктиде, которую он передал лично президенту: «Есть огромная проблема, которую я здесь не буду светить, но хотел бы, если возможно, передать. Она требует именно вашего вмешательства, потому что это проблема мирового приоритета».

Путин дал понять присутствующим, что на вузах реформа образования не закончится и анонсировал Госсовет по развитию школ к началу следующего учебного года. Замечанием тут же воспользовался глава Кировской области Игорь Васильев и предложил рассмотреть осенью идею по превращению школ в селах в культурно-досуговые центры.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Самый ужасный детский сад в Крыму!
Самый ужасный детский сад в Крыму!

“Я такого ужасного детского сада ещё не видел. За такой детский садик надо сажать чиновников, да это здание вообще похоже …


Что обсуждала политическая элита у Путина
Что обсуждала политическая элита у Путина

6 февраля в Кремле прошло заседание президиума Госсовета — первое после январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, запустившего в …


Севастополец получит 800 тысяч рублей за три года уголовного преследования
Севастополец получит 800 тысяч рублей за три года уголовного преследования

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда за трёхлетнее незаконное уголовное преследование. По версии следствия, севастополец в составе группы …


На «Ростове-на-Дону» отработали покидание аварийной лодки через торпедный аппарат
На «Ростове-на-Дону» отработали покидание аварийной лодки через торпедный аппарат

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» провёл тренировки по покиданию аварийной подлодки через торпедный аппарат. Подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного …


СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки
СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Расходы на эту сферу растут, но по-прежнему отстают от развитых стран, говорится в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты