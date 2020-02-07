Что обсуждала политическая элита у Путина

6 февраля в Кремле прошло заседание президиума Госсовета — первое после январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, запустившего в стране массу реформ.

Вместе с президентским советом по науке чиновники попытались решить, как сделать так, чтобы молодежь не уезжала из провинции в столицу.

К заседанию в Кремле 35 глав российских субъектов, представители администрации президента, правительства, науки и образования готовились долго. Они два дня провели на выездном совещании в Солнечногорске, разрабатывая проекты по улучшению высшего образования в регионах. Озабоченность, с которой чиновники подошли к теме объяснима: озвучивая послание Федеральному собранию, Путин представил 15 требований по улучшению качества образования и науки.Начиная заседание, Владимир Путин указал на проблему «сверхконцентрации» образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге, в которых действует свыше 200 вузов — больше четверти по всей стране. А регионы, в свою очередь, страдают от оттока молодежи, которая после школ стремится поступить в столичные университеты.

«Всякие разговоры расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами.

Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим», — сказал Путин.

Он пообещал, что уже с 2021 года начнется значительный рост количества бюджетных мест в вузах регионов. За четыре года на эти цели планируется выделить около 70 млрд рублей. Еще 22 миллиарда уже в этом году будет потрачено на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт высших учебных заведений.Путин также обратил внимание на значительную роль нового министра образования и науки Валерия Фалькова, которую он может сыграть в развитии региональных вузов. Правда, на заседании бывший ректор Тюменского госуниверситета не выступил.

Претензию губернаторам высказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, выразив недоумение, что те молчат об острейшей нехватке кадров в нефтегазовом секторе. Дело в том, что вузы заточены на подготовку научно-педагогических специалистов, а бизнес вынужден сам заканчивать подготовку сотрудников.

«У меня четыре звонка было от руководителей нефтегазовых компаний. Это фактически стагнация всей нашей экономики», — заявил Литвиненко.

Также ректор вызвал одобрение Путина заявлением, что в России нужно сократить треть аспирантуры. А затем заинтересовал всех собравшихся некой папкой с информацией об Антарктиде, которую он передал лично президенту: «Есть огромная проблема, которую я здесь не буду светить, но хотел бы, если возможно, передать. Она требует именно вашего вмешательства, потому что это проблема мирового приоритета».

Путин дал понять присутствующим, что на вузах реформа образования не закончится и анонсировал Госсовет по развитию школ к началу следующего учебного года. Замечанием тут же воспользовался глава Кировской области Игорь Васильев и предложил рассмотреть осенью идею по превращению школ в селах в культурно-досуговые центры.

Источник: Портал Информер