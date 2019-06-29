Что пил Путин на саммите G20?

Олигарх из Севастополя не инвестирует в Крым сам и не дает другим Негативный опыт Севастополя по затормаживанию развития города, «закручиванию гаек» и отпугиванию любых инвесторов постепенно распространяется и на Крым. Евпаторию хотят …



Форум «Армия-2019» в Севастополе. Морская часть. Фото В Севастополе продолжается военно-технический форум «Армия-2019». Город стал одной из его площадок впервые. В акваторию Севастопольской бухты вышли боевые корабли, …



Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Об этом сообщает Mirror. Происшествие …

