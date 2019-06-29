Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Олигарх из Севастополя не инвестирует в Крым сам и не дает другим
Негативный опыт Севастополя по затормаживанию развития города, «закручиванию гаек» и отпугиванию любых инвесторов постепенно распространяется и на Крым. Евпаторию хотят …
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Форум «Армия-2019» в Севастополе. Морская часть. Фото
В Севастополе продолжается военно-технический форум «Армия-2019». Город стал одной из его площадок впервые. В акваторию Севастопольской бухты вышли боевые корабли, …
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Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Об этом сообщает Mirror. Происшествие …
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Что пил Путин на саммите G20?
Источник: Портал Информер
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Как выглядела Меркель на встрече с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке выглядела бодро. Об этом рассказали журналисты, которые …