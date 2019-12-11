Что подарят россияне своим детям на Новый год

Большинство детей найдут на этот Новый год под елкой наборы для творчества и развивающие игры. Об этом сообщает портал «Дети Mail.ru».

Согласно результатам опроса, развивающие игры выбрал ребятишкам 41% опрошенных родителей. Игрушки решили купить 32% россиян, а 25% подарят детям различные гаджеты.

Также 15% взрослых называли книги, деньги, одежду или обувь, что-то для занятий спортом или подвижных игр.

Выбор родителей во многом совпал с желаниями детей.

41% респондентов рассказал, что они в письмах Деду Морозу просили смартфоны и другую технику, 37% – игрушки. Игровые наборы захотели получить 23% ребят.

Специалисты поинтересовались у жителей и о сумме, которую те готовы отдать за подарок. Оказалось, что 30% россиян планируют потратить 2 тысячи рублей.

Подарок до 5 тысяч может позволить треть опрошенных, а 16% назвали сумму в пределах 10 тысяч рублей. 20% респондентов отметили, что в этом году потратили на подарки больше денег, чем раньше.







Среда, 11 декабря 2019 г. 404

Источник: Портал Информер