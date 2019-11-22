Что произошло в Севастополе на этой неделе?

Вы знали о том, что частные инвесторы не идут в Севастополь, так как местная власть пока не слышит бизнес? В курсе, что улица Советская будет готова в декабре, а правительством впервые установлена региональная социальная доплата к пенсии?

Известно ли вам о том, что за три года в севастопольское здравоохранение вложат 7,6 млрд рублей, а ведущая строительная фирма Крыма и Севастополя «ИнтерСтрой» представила новый объект на Фадеева – клубный дом «Континенталь»?

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Пятница, 22 ноября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер