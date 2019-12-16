Что происходит вокруг озера у горы Гасфорта?

Практически при любом разговоре чиновники с удовольствием используют словосочетания: “Крым наш!”, “Свет наш!”. Однако почему-то не все стремятся своими поступками внедрить наш Крым в экономическую независимость. Сколько полуостров уже испытал на себе всевозможных блокад? Не пересчитать по пальцам… Отмечу, что сегодня вся Россия стремится максимально помогать Крыму и Севастополю. Отдельно хотелось бы остановится на городе-герое Севастополь.

Уверен, что депутаты Законодательного собрания должны трудиться в полную силу. Необходимо отработать, прежде всего, первоочередные задачи. Однако, складывается впечатление, что они не понимают предназначение целевых программ – для чего написаны и определены! Может быть, не тем людям мы доверили депутатские мандаты?

Давайте проанализируем.

Первоочередной задачей, которую определил еще в 2014 году президент Владимир Путин – водоснабжение и водоотведение в Севастополе и Крыму. Стоит отметить, что “дружественная” Украина почти сразу же перекрыла Крыму Северо-Крымский канал.

Однако, вместо того, чтобы разработать и принять концепцию “Водообеспечение города Федерального значения Севастополя” депутаты Законодательного собрания направили свои усилия на затянувшиеся междоусобные разборки.

Вопрос: “Где же был тот Горелов со своими сакральными картами, вот бы ему из-под полы вовремя вытащить и одним махом очертить правильный путь к разрешению непростой задачи?!” Что сделали депутаты?

Ответ: “Или не те карты у Горелова, или вариант с превращением водоема у горы Гасфорта в “болото с комарами” как раз входит, по моему мнению, в “дорожную карту” договоренностей Алексея Чалого с экс-депутатом Верховной Рады Новинским?” Считаю, что уничтожить водоём – лишить привлекательности проект патриотического центра. Одним словом, похоронить.

Очевидно, что уничтожение водоема у горы Гасфорта не решит никак проблему водоснабжения города.

Вопрос: “Так каким же образом разрешили вопрос обеспечения водой города Севастополя в режиме ЧС и какими силами?”

Ответ: “Коллективными действиями и силами неравнодушных людей, в том числе и губернатора. Водоем у горы Гасфорта спасли, дополнительные временные и постоянные источники водоснабжения были найдены”.

В составе группы людей, которые, не жалея сил и времени, трудились над этой проблемой, никого из так называемой команды Чалого не обнаружено. Однако мусолить тему “Гасфортовское водохранилище”, согласно вышеуказанному договору с Новинским в духе все той же коммунальной войны, Горелов продолжает и по сей день. Причём очень даже настойчиво.

В свою очередь, мы предлагаем читателям концепцию “Водообеспечение города федерального значения Севастополь”.

В рамках целевой программы РФ по обеспечению пресной водой жителей Крыма и города федерального значения Севастополь актуальным и важным вопросом является гидрогеологическая изученность территории в региональном и локальном планах.

Сегодня мы готовы предложить несколько перспективных направлений решения этой задачи, по которым у авторов имеются материалы как фондовые, так и фактические, полученные при бурении разведочно-эксплуатационных скважин на этих площадях.

1. Использование воды из Кадыковского затопленного карьера.

1. Объем воды в карьерном озере по состоянию на 01.09.2014 год (и это в результате самого засушливого периода!) составляет 3 982207м3.

2. Отметка уреза воды по состоянию на 01.09.2014 год составляет +11,85м.

3. Отметка уреза воды по состоянию на 13.11.2014 год составляет +11,75м.

4. Площадь зеркала воды составляет 187000 м2.

Воды трещинно-карстового типа. Направление движения потока с северо-запада на юго-восток. Трещинные воды распространены по всему массиву, разгрузка их осуществляется в Карань-Кадыковскую балку. По данным геологического отчета «Укрчерметгеология» ожидаемый приток подземных вод в карьер расчетным методом определяется в 600,0 м3/сут (по состоянию на 1982 год). Учитывая, что эти данные рассчитывались по скважинам, и трещинно-карстовые воды не были еще вскрыты карьером, можно предположить, что приток этих вод в карьер гораздо выше. Необходимо изучить этот вопрос гидрогеологическими методами.

Отсутствие визуальных признаков развития биомассы, таких как цветение, заболачивание в жаркий период свидетельствует о превышении водопритока над испарением и забором воды для нужд предприятия АО «Балаклавское РУ» и полива садоводческих товариществ.

5. При подаче карьерной воды к массивам СТ высот «Горная», «Кая-Баш» осуществляется дополнительное питание неогенового водоносного горизонта ВГ N1, который в дальнейшем можно использовать для дополнительного водоснабжения Гагаринского района.

После проведения геологоразведочных работ в 1994-1995 годы выделены перспективные площади:

2. Устье балки «Стрелецкая» (Мототрек, ЗЖБИ) с прогнозными запасами до 4000 м3/сутки.

1. Пробурено 3 скв. диаметром 400 мм глубиной по 100 метров (Морозов В.И.).

2.2. Необходимо продолжить бурение разведочных гидрогеологических скважин на новых локальных структурах трещинно-карстовых вод.

3. Варнаутская котловина.

1. Перспективные площади законсервированы на стадии проекта 1994-1995 годы (Ялтинская ГРП).

2. Необходимо реанимировать проект 1995 года для продолжения изучения перспектив Варнаутской котловины и заложить разведочные скважины.

4. Структура с. Родное.

1. Разведочная скважинаглубиной 160м не вышла из нижнемеловых отложений.

2. Необходимо продолжить разведочное бурение на большую глубину (до 300 м).

5. Структура между с.с. Оборонное – Гасфорта (миниартезианский бассейн).

5.1 На выделенных перспективных участках необходимо пробурить разведочные гидрогеологические скважины глубиной до 300м, которые в дальнейшем могут служить дополнительным источником пресной воды, а также пополнять обводненный карьер пресной водой у «горы Гасфорта».

6. Байдарская долина – структуры, благоприятные для поисков подземной питьевой воды в верхнеюрских отложениях, минеральных – в среднеюрских отложениях.

1. Необходимо поставить гидрогеологические изыскания на перспективных участках.

7. Перехват трещинно-карстовых вод субмариной разгрузки.

1. Необходимо поставить структурную съемку с привлечением данных геофизики предыдущих лет, которую могут осуществить авторы концепции.

8. Реанимация Любимовского водозабора для увеличения водоотдачи водоносных горизонтов с привлечением специалистов водоканала и авторов концепции.

9. Дополнительный поиск структур, содержащих минеральные и термальные воды в Крыму.

10. Обязательный мониторинг всех существующих водоносных структур на Гераклейском п-ве (все скважины, принадлежащие садовым товариществам).

Наиболее перспективным направлением является водоснабжение трещинно-карстовыми подземными водами с более глубоких горизонтов, для чего необходимо выполнить обработку и анализ архивных материалов геологических, гидрогеологических, геофизических и данных глубинного геологического картирования. Трещинно-карстовые и трещинные воды присутствуют в регионе, они развиты только в пределах зон повышенной трещиноватости, без регионального обводнения на глубинах от 50,0м до 850,0 м.

Потребуется разработка детальной гидрогеологической и структурно-геоморфологической моделей в масштабе 1:10000 – 1:25000 с последующим проведением поисково-разведочных буровых работ по выделенным участкам.

Собранная полевая, фондовая, архивная и изданная фактографическая информация, которая имеется у авторов, позволяет на следующем этапе работ получить детальную геолого-гидрогеологическую модель территории в М 1:25000 для всего региона работ и в М 1:10000 – 5000 по локальным районам.

Авторы: Хмиляр Владимир Юрьевич, гидрогеолог, Симферополь;

Болдырев Сергей Николаевич, геолог, Севастополь.

Р.S. Использование воды Кадыковского водоема для дополнительного водоснабжения города, предложенное авторами концепции, не нашло поддержки на уровне департамента городского хозяйства Севастополя. Жаль, что мнение экспертов ими не учтены. Стоит отметить, что на 11.07.2019 V воды в Кадыковском карьере 4687,016 тыс. м куб. Абс. отм. воды + 18.23 м, макс. глубина 45,6 м.

Константин Семенюта,

представитель мотоклуба “Ночные волки”

Источник: Портал Информер