Что происходит в ДОСААФ Севастополя?

В статьях «Иногородний руководитель ведёт ДОСААФ Севастополя к разорению?» мы рассказывали о сложной ситуации, сложившейся в региональном отделении ДОСААФ Севастополя.

Иногородний руководитель ведёт ДОСААФ Севастополя к разорению? (часть 1)

Прошли два года после описываемых событий, редакция решила вернуться у вопросу, посмотреть, что же изменилось и действительно ли с приходом нового руководителя организация возродилась и стала выполнять основное свое предназначение – готовить будущих воинов к службе в Вооруженных Силах России.Напомним, что проверку работы регионального отделения в конце октября 2016 года осуществляла рабочая группа Центральной контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России, в составе которой числился и сотрудник аппарата Центрального совета Н.В.Иванов, который сегодня является председателем севастопольской организации.

Сотрудники ДОСААФ рассказали «ИНФОРМЕРу» подробности:

«Рабочая группа ставила перед собою основные цели:

1. комплексная проверка и анализ динамики уставной, финансовой и хозяйственной деятельности регионального отделения и подведомственных ему организаций ДОСААФ России;

2. оценка эффективности работы должностных лиц по совершенствованию уставной и финансовой деятельности регионального отделения и подведомственных ему организаций ДОСААФ России;

3. оценка перспектив всестороннего развития организаций в 2016 и последующие годы, возможности увеличения их доходов и сокращения затрат.

В результате проведённой проверки комиссия пришла к следующим выводам:

1. Работа должностных лиц регионального отделения в лице Анатолия Копнина была неэффективной и экономически непродуманной.

2. К исполнению своих обязанностей по рациональному и эффективному использованию имущества и средств регионального отделения должностные лица относились недобросовестно.

3. Затянут процесс переоформления права собственности на объекты недвижимости.

4. Не оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки.

5. Договоры с правительством Севастополя заключались вопреки интересам ДОСААФ России.

6. Была осуществлена добровольная передача имущества «Автодрома» в собственность Севастополя, при наличии непереоформленных прав собственности.

7. Не принимались меры по обжалованию распоряжения правительства Севастополя в отношении изъятого имущества.

8. Со стороны председателя регионального отделения меры по восстановлению утерянного свидетельства о праве собственности на комплекс зданий и сооружений на проспекте Генерала Острякова, 15 не предпринимались.

9. Председателем заключались договоры, в которых отсутствовали расценки, а выполненные работы не соответствовали фактической стоимости.

10. Не соответствовала рыночной стоимости установленная арендная ставка арендной платы.

11. Разногласия между региональным отделением и АНО ДПО АСК привели к неэффективному управлению и контролю за деятельностью аэроклуба.

В апреле 2017 года коллектив автошколы регионального отделения ДОСААФ Севастополя обратился к своему руководителю, председателю РО Иванову Николаю Владимировичу, с просьбой решить вопрос о задержке выплаты заработной платы в размере 500 000 рублей.

С трудом, но этот вопрос был решен, а затем были «приняты меры». И в результате к очередной проверке деятельности регионального отделения комиссией из Москвы в августе 2019 года 13 из 15 подписантов обращения были уволены из автошколы.

Тем не менее, даже при наличии минимального количества сотрудников упомянутого учреждения задолженность по заработной плате работникам на август 2019 года составила 355 875 рублей. Естественно, что на этот раз никто не стал обращаться в письменной форме ни в какие инстанции.

Обращает на себя внимание тот факт, что главный бухгалтер автошколы, одновременно являющаяся главным бухгалтером вышестоящей организации Лакова Ольга Сергеевна, получала за совмещение деньги вовремя.

Вообще глаббух Лакова Ольга Сергеевна, видимо, очень любит работать, поэтому наряду с должностью главного бухгалтера регионального отделения ДОСААФ Севастополя по совместительству являлась главным бухгалтером автошколы (36 000 руб.). Кроме того, на период отпуска своего заместителя «исполняет» ее обязанности (25 000 руб).

И успевает руководить коммерческой фирмой ООО «Севагро», где работает коммерческим директором и ООО «Водолазкрымтех», где она просто директор. Не удивительно, что при таком размахе не хватает денег на зарплату преподавателям автошколы.

При вступлении в должность председатель регионального отделения ДОСААФ гор. Севастополя Иванов Николай Владимирович неоднократно подчеркивал, что основной задачей организации является подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах.

Речь шла об организации подготовки специалистов по военно-учетным специальностям, в частности, при наличии двух автошкол, водителей большегрузных автомобилей.

Однако за два года так ничего и не было сделано в данном направлении. Четыре автомашины, стоявшие во дворе автошколы, были переданы в региональное отделение ДОСААФ Крыма для использования по подготовке упомянутых специалистов.

И затем, не имея никаких возможностей по организации обучения, тем не менее были «выбиты» в Ростове и Краснодаре очередные четыре автомобиля, которые уже почти полгода кочуют по Севастополю, так и не поставленные на учет в ВАИ. Проверкой установлено, что в проверяемый период руководители АШ г. Севастополя и ГСТК самостоятельно принимали решения по реализации автомобильной техники.

Вместе с тем, согласно Руководству по техническому обеспечению (Региональных отделений, образовательных учреждений ДОСААФ России) от 2010 г. «руководитель образовательного учреждения направляет руководителю регионального отделения ДОСААФ России мотивированное ходатайства с обоснованным решением о продаже (реализации) техники, обоснование суммы остаточной стоимости транспортного средства».

Таким образом, с нарушением нормативных документов ДОСААФ России в 2018 году реализовано 11 автомобилей на общую сумму 1 663 тыс. рублей, а в 2019 году реализовано 5 автомобилей на общую сумму 787 тыс. рублей. То есть, говоря простыми словами, свои ошибки руководители ДОСААФ исправляли путем продажи транспортных средств, т.е. убивая автошколу.

Для организации подготовки специалистов по военно-учетным специальностям командующий Черноморским флотом предоставил в сентябре 2018 года Региональному отделению ДОСААФ военный городок на Фиоленте.

И с учетом важности момента правительство города Севастополя выделило серьезную сумму в размере более 39 миллионов рублей на благоустройство территории военного городка и организацию обучения военных водителей. Однако за весь год помещения городка как были в полуразрушенном состоянии, так и остались почти нетронутыми. Не считая того, что были оборудованы комнаты для отдыха приезжающих в Севастополь гостей.

В отсутствие договора о безвозмездной передаче Региональному отделению в пользования военного городка № 320, региональное отделение осуществляет расходы, которые на момент проверки составили 324,3 тыс. рублей.

Вопросами подготовки специалистов по военно-учетным специальностям в Региональном отделении занимается не только автошкола, но и кинологический клуб и авиа-спортивный клуб. Проверкой комиссии из Центрального совета ДОСААФ в августе с.г. установлено, что практически все доходы, полученные кинологическим клубом, были использованы в фонд оплаты труда.

Да и откуда может быть соблюдение финансовой дисциплины, если до сих пор не утвержден фонд заработной платы самого Регионального отделения. А бывший директор авиа-спортивного клуба после увольнения в апреле с.г. был арестован в августе в подозрении на воровство.

Хотя о какой финансовой дисциплине можно говорить, если главный бухгалтер занята на других работах.

Анализом основных показателей финансово-экономической деятельности Регионального отделения (с учетом входящих в его состав подведомственных организаций) за 2017- 2018 годы и за 1-е полугодие 2019 года установлено, что в целом деятельность характеризуется: нестабильностью, снижением внеоборотных активов; увеличением дебиторской задолженности; убыточной деятельностью и увеличением краткосрочных обязательств, в том числе увеличением заемных средств и кредиторской задолженностью.

По заключению комиссии, председателем которой была все та же председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Центрального Совета ДОСААФ (гор. Москва) Липская И.Ф.(как и в октябре 2016 года), – «В 80% организациях ДОСААФ России г. Севастополь расходы превысили доходы и как следствие убыток. Таким образом, финансовое состояние в организациях ДОСААФ России г. Севастополя оценивается, как критическое»».

Говоря другими словами, даже при наличии хороших отношений членов комиссии к председателю регионального отделения, скрыть ужасающее состояние организации невозможно.

Можно допустить, что председателем регионального отделения и предпринимались попытки вывести организацию из тупика, хотя бы за счет денег, которые выделило правительство Севастополя на восстановление военного городка. Но где гарантия, что и эти средства будут использованы правильно, а не пойдут на зарплаты чиновников?

Справка

Об обстановке в Региональном отделении ДОСААФ России города Севастополя и путях исправления недостатков.

В апреле 2017 года председателем Регионального отделения ДОСААФ России (РО ДОСААФ) города Севастополя был избран Иванов Николай Владимирович. Его избранию предшествовала комплексная проверка деятельности РО ДОСААФ гор. Севастополя (октябрь 2016 года), в результате которой были выявлены существенные недостатки в работе подразделения.

Одним из членов комиссии, осуществлявшей проверку, являлся Иванов Н.В., избранный в последствии председателем РО ДОСААФ гор. Севастополя. В акте от 29 октября 2016 года по итогам проверки указаны выявленные факты нарушений финансового и имущественного характера всего на сумму 18 млн. рублей.

До настоящего времени председателем РО Ивановым Н.В. не были осуществлены конкретные действия по возврату материальных и финансовых средств, принадлежащих ДОСААФ России. Кроме того, существенным замечанием в адрес бывшего руководства РО ДОСААФ гор. Севастополя было отсутствие подготовки специалистов для российских Вооруженных Сил по ВУС-837 (водитель автомобилей категории «С»).

Об этом неоднократно на совещаниях заявлял нынешний заместитель председателя РО ДОСААФ гор. Севастополя Ким В.Б., назначенный ответственным за организацию указанного учебного процесса. Однако за два с половиной года состояние дел по организации подготовки по ВУС-837 осталось на прежнем уровне, если не считать, что на должность советника председателя, о сокращении которой указано в акте по результатам работы комиссии, был принят сотрудник, не имеющий опыта работы по организации учебного процесса.

С момента избрания председателем РО ДОСААФ России гор. Севастополя Иванова Н.В. финансовое положение организации значительно ухудшилось. Этому способствовали, в частности:

– регулярные, на протяжении всего периода, финансовые вливания и другие виды материальной поддержки коллектива автошколы ДОСААФ, руководство которой не сумело вывести учебное заведение из кризисной ситуации. Деньги брались со счета РО ДОСААФ в среднем до 200 000 рублей в месяц;

– отсутствие жесткой финансовой дисциплины, выразившейся в слабом контроле деятельности подчиненных подразделений, например АНПОО «Автомобильная школа Регионального отделения ДОСААФ гор. Севастополя», где должность главного бухгалтера на протяжении длительного времени (более года) занимала главный бухгалтер Регионального отделения ДОСААФ гор. Севастополя, т.е. вышестоящей организации. Налицо признаки аффилированности в деятельности главного бухгалтера Регионального отделения, что выразилось затем в резком сокращении численности преподавателей и инструкторов.

Еще в феврале 2018 года в автошколе работало 9 инструкторов, а в настоящее время в штате 1 инструктор при 4 сотрудниках административного аппарата. Кроме того, отсутствие должного контроля привело к нецелевому использованию транспортных средств предприятия. Директор автошколы на протяжении более полутора лет использует автомобиль, принадлежащий РО ДОСААФ гор. Севастополя, в личных целях. Об этом неоднократно докладывалось председателю, но меры не были приняты;

– непринципиальная позиция в отношении организаций, арендующих помещения в зданиях, принадлежащих Региональному отделению. Ряд арендаторов из-за попустительства бухгалтерии РО ДОСААФ уклонились от оплаты предоставленных им услуг. Требования по оплате долгов были выставлены со значительным опозданием, через несколько лет после прекращения арендных отношений. Всего долги только по указанной статье составили более 500 000 рублей, в целом же долг по оплате за аренду помещений регулярно находится на уровне 1000 000 рублей и более. Одновременно осуществлялось предоставление в аренду нежилых помещений, которые в действительности не принадлежали РО ДОСААФ гор. Севастополя.

Речь идет о помещениях с пристройками по ул. Орловской, 13, такая же картина наблюдается и в отношении основного здания по проспекту Генерала Острякова, 15. Данное обстоятельство дает возможность арендаторам уклоняться от арендной платы и принудить их к оплате услуг Региональное отделение не имеет юридических оснований.

Следует отметить, что основным источником поступления финансовых средств для осуществления деятельности РО ДОСААФ гор. Севастополя являются именно объекты недвижимости. Ранее вопросами, связанными с арендой помещений, занимался начальник отдела имущественных отношений и материально-технического обеспечения. На протяжении полугода указанная должность является вакантной, вопросами аренды от случая к случаю занимаются сверх должностных обязанностей либо заместитель главного бухгалтера, либо главный специалист отдела ИО и МТО.

Председателем РО ДОСААФ Ивановым Н.В. предпринимались определенные попытки организовать подготовку специалистов для Министерства обороны по ВУС-837 (водитель автомобиля категории «С»). Однако и в этом направлении имеются существенные недоработки. В частности, до настоящего времени не приняты на учет 5 учебных автомобилей, переданных почти 6 месяцев назад Региональному отделению из подразделений ДОСААФ Ростовской области и Краснодарского края.

Передача состоялась в апреле с.г. С момента вступления в должность председателя (апрель 2017 г.) и до начала 2019 года в распоряжении РО ДОСААФ гор. Севастополя имелись четыре автомобиля, предназначенные для обучения по ВУС-837.

Однако по непонятным причинам они были переданы в другие подразделения ДОСААФ Крыма, а затем началась работа по «выбиванию» других автомашин. Задержка в оформлении передачи привела к переносу сроков открытия обучения специалистов по ВУС-837.Однозначно можно сказать, что в текущем году РО ДОСААФ гор. Севастополя не удастся организовать подготовку по ВУС.

Кроме наличия автомобилей, которые сейчас находятся в распоряжении командования в/ч 63876, куда переданы по распоряжению Иванова Н.В., для указанного обучения требуется наличие класса лабораторно-практических занятий (ЛПЗ), который отсутствует. Решением, принятым лично Ивановым Н.В., обустройство класса ЛПЗ начато на территории военного городка № 320.

Следует отметить, что территория указанного военного городка была передана приказом командующего в сентябре 2018 года РО ДОСААФ гор. Севастополя во временное пользование, здания и сооружения на территории требуют капитального ремонта. В одном из корпусов, принадлежащих Черноморскому флоту зданий, были по указанию председателя РО ДОСААФ гор. Севастополя выломаны с двух сторон проемы в несущих конструкциях стен.

По мнению Иванова Н.В. в помещение достаточно поставить автомобиль Урал на постамент и таким образом будет оборудован класс. Однако ни макетов агрегатов и узлов, ни соответствующей вентиляции и мер противопожарной безопасности в классе не предусмотрены. Кроме того, разборка стен производилась силами работников Регионального отделения без подключения соответствующих специалистов и определения степени угрозы людям в случае обрушения конструкции.

Руководством Регионального отделения в принципе рассматривается возможность использования в учебном процессе территории бывшего военного городка № 320 (Монастырское шоссе, 70). В акте приема-передачи указаны лишь полуразрушенные строения, каких-либо решений по передаче земельного участка нет.

Тем не менее, председатель Иванов Н.В., введя в заблуждение правительство города Севастополя о принадлежности указанной территории, сумел добиться выделения из бюджета города денежных средств на сумму более чем в 36 миллионов рублей. Целевое использование денег – строительство учебного центра по подготовке водителей ВУС-837.

Однако, в силу того, что территория бывшего военного городка так и осталась по принадлежности собственностью Министерства обороны, деньги «зависли». В настоящее время руководство РО пытается решить вопрос о ремонте зданий на территории военного городка за счет средств ЧФ. Складывается ситуация, когда ремонт, произведенный на указанной территории, будет оплачен дважды: силами и средствами ЧФ и деньгами, выделенными правительством Севастополя. Кроме того, территория указанного городка в настоящее время используется не по назначению. В одном из зданий помощником председателя РО ДОСААФ гор. Севастополя были обустроены помещения, которые использовались затем как гостиничные номера.

Так, в августе с.г. там проживали граждане, прибывшие в гор. Севастополь из Краснодарского края. Мелким ремонтом на территории указанного городка в рабочее время занимается помощник председателя РО ДОСААФ гор. Севастополя, хотя производство указанных работ не входит в круг его функциональных обязанностей.

Таким образом, выполнение основной задачи, стоящей перед Региональным отделением ДОСААФ России города Севастополя – подготовка кадров для Вооруженных Сил России, стоит под угрозой срыва.

Считаем целесообразным осуществить следующее.

Во-первых, предпринять меры по восстановлению финансовой стабильности организации. В этих целях:

– завершить работу по переоформлению собственности РО ДОСААФ гор. Севастополя касательно зданий и сооружений, используемых для аренды;

– реорганизовать работу автошколы и вывести ее на рентабельный режим. В этих целях, с учетом выявленных фактов воровства ГСМ, перевести учебные автомобили на газобаллонное оборудование. Кроме того, в целях экономии средств на содержание управленческого аппарата (на 1 преподавателя приходится 4 управленца) пересмотреть штатную структуру автошколы и сократить численность управляющего звена, перевести основной состав преподавателей на хозрасчетные отношения и оформить договора с ними как с индивидуальными предпринимателями;

– востребовать с должников в строго установленном срочном порядке возврат долгов, усилить финансовую дисциплину в подразделениях, в том числе и путем кадровых решений. Пересмотреть договора аренды и избавиться от хронических должников;

– определить целесообразность расходования средств, выделенных правительством Севастополя, на проведение строительных работ на территории военного городка № 320 и изучить возможность использования субсидии для обустройства автодрома (Радарное шоссе), принадлежащего Региональному отделению. Задержка в выделении указанной субсидии связана с отсутствием права РО ДОСААФ на земли, где расположен военный городок №320.

Для организации подготовки по ВУС:

– в кратчайшие сроки оборудовать класс лабораторно-практических занятий и выполнить все другие требования, предъявляемые к организации обучения по ВУС-837;

– осуществить в ближайшее время окончательное закрепление РО ДОСААФ за подразделением в/ч 63876 ЧФ России для завершения оформления документов на учебные автомобили, переданные из других подразделений ДОСААФ России.

Наряду с решением первостепенных вопросов организовать работу в подчиненных подразделениях. А именно:

– в АСК провести проверку состояния финансовой дисциплины и принять меры по востребованию неучтенных ранее денег. Разработать меры по установлению порядка в подразделении;

– совместно с руководством кинологического клуба разработать и внедрить бизнес-план по увеличению поступлений от деятельности клуба в распоряжение РО ДОСААФ;

– с учетом актуальности подготовки молодежи по военно-морским специальностям, усилить взаимодействие РО ДОСААФ с детской флотилией. В этих целях добиться от правительства города Севастополя решения вопроса о выделении причала для организации подготовки по указанному направлению, согласовать с командованием ЧФ процедуру передачи парусных плавсредств и другого оборудования, необходимого при подготовке военных специалистов;

– продолжить работу по популяризации военных профессий и военно-патриотическому воспитанию молодежи совместно с движением «Юнармия», ветеранскими организациями, казачеством, другими общественными организациями. Использовать данное направление для донесения в массовое сознание понимания, что консолидирующей основой здесь выступает ДОСААФ России».





Четверг, 26 сентября 2019 г. 221

Источник: Портал Информер