Что происходит в Ленинской муниципальной администрации Севастополя?

В редакцию «ИНФОРМЕРа» попал весьма интересный документ – официальное письмо прокурора Севастополя Марка Большедворского губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.

Да-да, именно Овсянникову, это не удивительно, так как письмо датировано 28 июнем 2019 года. А тогда именно Овсянников и был главой региона.

О чем же говорится в этом письме? А вот о чем.

Согласно тексту письма, прокуратура Севастополя провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Ленинской муниципальной администрации города Севастополя.

Исходя из документа, в действиях муниципальных служащих установлены факты нарушения антикоррупционного законодательства. В письме также перечислены фамилии этих чиновников – председатель Ленинской муниципальной администрации Антон Тицкий, заместитель председателя Ленинского Совета Григорий Прохватилов, заместитель главы администрации Сергей Мысин и начальник отдела благоустройства Сергей Живодуев.

Антон Тицкий

Сергей Мысин

В письме приводятся и любопытные сведения, в которых содержится информация о тесных дружеских и деловых связях между указанными чиновниками. При этом, эти связи образовались задолго до того, как все эти лица получили свои высокопоставленные должности в Ленинской администрации.

Так, в частности, Антон Тицкий, Григорий Прохватилов и С. Мысин, а также другие граждане являются соучредителями региональной общественной организации «Бастион», которая была зарегистрирована в 24 декабря 2015 года.

Григорий Прохватилов

Вышеуказанные граждане ранее зарегистрировали региональное отделение политической партии «Родина». А мать Григория Прохватилова даже осуществляла финансирование этой партии во время избирательной кампании 2014 года.

Все это, конечно же, не запрещено законодательством. Но далее начинается самое интересное.

В октябре 2016 года Антон Тицкий выбирается на должность председателя Ленинского муниципального образования. А спустя всего год своим личным приказом он назначает своего знакомого Григория Прохватилова на должность заместителя главы комиссии по осуществлению закупок для нужд Ленинской администрации.

Понятное дело, что о своих личных связях с гражданином Прохватиловым глава администрации предпочел умолчать. Зато Тицкий позаботился о том, чтобы Григорий Прохватилов за свои действия отвечал только перед ним, что и было зафиксировано в соответствующей инструкции.

Позаботился Тицкий и о другом своем друге – Сергее Мисине, который также получил назначение в ту же самую комиссию и тоже на должность заместителя председателя комиссии. И в этом случае Тицкий также промолчал о том, что он хорошо знаком с Мисиным.

Старые друзья, конечно же, не подвели своего высокопоставленного начальника. Так, из 124 контрактов, заключенных Ленинской администрацией, 49 контрактов на общую сумму 21 959 662 рубля были заключены с 10 коммерческими организациями, которые были непосредственно аффилированы с самим Тицким или же с его друзьями.

Все это и стало причиной проведения прокурорского расследования деятельности председателя Ленинской администрации Антона Тицкого и его друзей по бизнесу, политике и работе в администрации.

А результатом проверки и стало официальное письмо прокурора Севастополя к губернатору Севастополя, в котором, в частности, прокурор города предложил уволить со своих постов граждан Антона Тицкого, Григория Прохватилова и Сергея Мисина, который на моент написания письма уже трудился на должности заместителя директора департамента экономического развития правительства Севастополя.

Нам неизвестно, как отреагировал на данное письмо губернатор Дмитрий Овсянников. Скорее всего, никак, так как уже через несколько недель он лишился своего поста.

Что же касается Антона Тицкого, то он, начиная с конца июня, перестал появляться на своем рабочем месте, а 26 августа написал заявление о сложении полномочий председателя Ленинского муниципалитета.

Нам достоверно известно, что это заявление об отставке Тицкого было вызвано, в том числе и прокурорской проверкой окружения Антона Тицкого.

Остальные фигуранты этого дела также отделались лишь легким испугом. Так, Сергей Мисин продолжается числиться заместителем директора департамента экономического развития, спустя почти полгода после того, как прокурор города настоятельно советовал ее уволить.

Совсем по-другому сложилась карьера Григория Прохватилова. Но отнюдь не в худшую сторону. 28 сентября он был выбран новым председателем Ленинской муниципальной администрации.

Вот так, мы и живем. И что сказать по этому поводу — не знаем. Если уж официальные предложения прокурора Севастополя игнорируются в правительстве Севастополя, то что уж говорить о простых гражданах?

Но все-таки, надеясь на лучшее, мы бы хотели, чтобы нашу статью рассматривали как официальное обращение в правительство Севастополя и в Ленинскую муниципальную администрацию (копия писем имеются в распоряжении редакции «ИНФОРМЕРа»).

Справка:

Григорий Прохватилов родился 21 марта 1990 года. Окончил биллингвальную гимназию №2.

Серебряный призёр чемпионата Украины по футболу в составе ФК Севастополь.

С отличием окончил юридический факультет «Академии труда и социальных отношений» г. Москва.

С 2010 года – практикующий юрист. Представлял интересы Черноморского флота Российской Федерации и подразделений Министерства обороны России в спорах с государственными органами Украины.

С 2012 года – частнопрактикующий юрист. Сфера практик: гражданское, административное право, ЖКХ, госзакупки, договорное право.

С 2014 года юрист ООО «Подрядно-специализированное ремонтно-строительное управление».

Член партии «Единая Россия». Член местного политического совета Ленинского района Севастопольского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

07 октября 2016 года избран депутатами Совета Ленинского муниципального округа на должность заместителя председателя Совета.

Увлечения: искусство, спорт, история, биология, IT-технологии.

Источник: Портал Информер