Что происходит в севастопольском отремонтированном Парке Победы?

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» посетили многострадальный Парк Победы. И опять увидели недоделки. Для кого была сделана подобная пешеходная дорожка – не совсем понятно. Может, для первых лиц Севастополя, ведь именно они принимали данную зону отдыха после преобразований…

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Напомним, что по результатам обследования парка Победы общественниками и представителями правительства Севастополя установлены грубые нарушения законодательства РФ в сфере доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов:

1) нет согласования задания на проектирование с региональной соцзащитой;

2) нет согласования проектной документации с региональной соцзащитой и региональной общественной организацией;

3) проектная документация и работы по реконструкции содержат ряд грубых нарушений СП 59.13330.

Зелёные насаждения, посаженные ещё в 70-ых годах руками севастопольцев, – погибают за счёт нарушений корневой системы. Система орошения, которая должна быть по проекту, отсутствует! Новых насаждений нет, парк нуждается в замене грунта.

Нет запланированных проектом спортивных площадок и ограждений.

Места отдыха не оборудованы солнцезащитными навесами. Установленные конструкции не защищают от солнца и дождя.

Лавочки не соответствуют мерам безопасности. Это может привести к случаям травматизма.

Плитка, уложенная на центральной аллее, уже имеет дефекты – сколы, трещины и низкое качество.

Не установлены информационные таблички.

Велодорожки и стояночные места не соответствуют требованиям и нормам по их эксплуатации.

Эстетическое состояние парка неудовлетворительное.

Общий вывод, к которому пришли участники осмотра, это нерациональное, некачественное и халатное использование денежных средств при реконструкции и ремонте парка.

После осмотра представитель ГБУ «Парки и скверы» заявил, что в таком состоянии объект на обслуживание и баланс их предприятие не примет.

Общественники и члены региональных отделений партий планируют поднять озвученные выше вопросы на круглом столе, который запланирован на 16 октября 14:00 в офисе РО ВПП «Партия ветеранов России». Приглашены врио губернатора, представители профильных департаментов правительства, депутаты Заксобрания, члены Общественной палаты, ОНФ, сотрудники контролирующих и надзорных органов.

Инициативная группа общественности Севастополя продолжит свою работу.

Источник: Портал Информер