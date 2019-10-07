Что происходит на российском рынке жилья?

7 октября 2019     10
Что происходит на российском рынке жилья?

Ситуация в жилищном строительстве остается непростой. Об этом сообщил Центробанк в опубликованной 4 октября аналитической записке. Одним из ключевых сдерживающих факторов, несмотря на высокую потребность населения в улучшении жилищных условий, остается слабый спрос, а демографическая ситуация может усугубить положение.В Банке России заявили о недостаточно высоком спросе россиян на новое жилье. Невзирая на то, что темпы возведения новостроек растут, и за первые 8 месяцев 2019 года девелоперы сдали в эксплуатацию на 7,4% жилых объектов больше, чем год назад, перспективы рынка его участники оценивают крайне сдержанно.Немаловажен и тот фактор, что объемы строительства так и не вышли на докризисный уровень, а спрос со стороны граждан растет незначительно, что объясняется падением реальных доходов россиян.

В Центробанке также напоминают результаты исследования ВЦИОМа, которое показало, что шансов приобрести новое жилье в 2018 году не было у 44% жителей страны, что на 1% больше, нежели в 2007 году. При этом стоимость одного квадратного метра в среднем по России равна 125% среднемесячного заработка гражданина.
Основным условием покупки новой квартиры для россиян является наличие значительных сбережений – в России 44% стоимости нового жилья покупатели погашают из собственных средств, в то время как в мире – всего 5%, а остальные 95% погашаются за счет займов.Сегодня воспользоваться ипотечными кредитами может незначительная доля россиян. Справиться с ежемесячными платежами по займу в состоянии только 35% семей, при условии, что в новой квартире на каждого члена семьи будет приходиться всего 18 кв.м. Если же этот показатель вырастет до 30 кв.м. на человека, то погасить ипотеку смогут только 27% семей. Кроме того, если в категории семей с одним ребенком выплатить ипотечную ссуду могут 30%, то в семьях, воспитывающих троих детей, – всего 5%.

В Центробанке также обращают внимание на дефицит средств самих застройщиков. Девелоперы вкладывают в проекты всего 8% собственных денег, в то время как после перехода на эскроу-счета банки готовы кредитовать в первую очередь застройщиков, инвестировавших в объекты хотя бы 15% сметы.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 416

Источник: Портал Информер

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