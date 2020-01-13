Что происходит с севастопольской лестницей? (ФОТО)

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились жители Севастополя с просьбой обратить внимание на бедственное состояние лестницы в районе памятника Героям Севастополя (Нахимовский район).

«Просим власти Севастополя обратить внимание на лестницу к памятнику «Героям Севастополя». Люди ходят на работу, спотыкаясь и падая. Рядом с памятником две опорные стены, которые могут в любой момент рухнуть. Дорога, идущая в сторону МГУ, местами проваливается», — сообщили граждане.

На эту проблему жители города также обращают внимание и в соцсетях.

Наш корреспондент выехал на место и запечатлел эту «разруху».







Понедельник, 13 января 2020 г. 459

Источник: Портал Информер