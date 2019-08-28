Что Путин предложил Эрдогану?

27 августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетил российский авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском, где ему сделали немало предложений, в том числе весьма дорогостоящих.

Что же предлагали турецкому лидеру и чем заинтересовался он сам?

Су-57 и полеты на Су-30

Во время экскурсии по авиасалону Эрдоган проявил интерес к покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57

«Это Су-57? А он уже летает?», — спросил Эрдоган у Владимира Путина во время осмотра машины.

«Летает», — ответил Путин.

«А его можно купить?», — продолжил интересоваться Эрдоган.

«Можете купить», — сказал Путин и засмеялся.

Позднее на пресс-конференции Путин сообщил, что Россия готова организовать для турецких летчиков полеты на истребителях Су-30СМ.

Вице-премьер Юрий Борисов также сообщил, что Турция демонстрирует неподдельный интерес к российским истребителям Су-35.

Однако министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что Турция пока лишь знакомится с российской боевой авиацией, о покупках говорить рано.

Полет турецкого космонавта

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал Рогозин.

Эрдоган тут же согласился и заявил, что готов присоединиться к «священной работе».

Поставки С-400

Путин сообщил, что 27 августа была осуществлена поставка еще одной партии зенитно-ракетных комплексов С-400 по контракту с Турцией. В Минобороны Турции заявили, что весь процесс передачи ЗРС займет около месяца.

По словам генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, 1 сентября начнется обучение турецких военных управлению С-400, оно должно продлиться до 2 января 2019 года.

Как подчеркнул Эрдоган, вокруг поставок С-400 было «очень много сплетен», однако турецкие власти «не обращали на них ни малейшего внимания».

«Наша солидарность в этой области — мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам», — добавил он.

Российская сторона, в свою очередь, отметила, что готова предложить дальнейшие поставки С-400 после завершения поставок первой партии.

Газ по «Турецкому потоку»

По словам Путина, российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию до конца текущего года.

«После увеличения мощности Турецкого потока за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — добавил Путин.

Он также напомнил, что компания «Росатом» строит первую в Турции АЭС «Аккую», первый энергоблок которой должен быть запущен в 2023 году.

Вологодское мороженое

Во время прогулки по авиасалону Путин также решил угостить своего турецкого коллегу мороженым. Эрдоган выбрал вологодское ванильное, а Путин взял себе стаканчики шоколадного и сливочного.

«За меня тоже заплатишь?», — спросил Эрдоган.

«Заплачу, ты же гость!», — ответил Путин.

Продавщица назвала общую сумму — 210 рублей. Путин протянул ей пятитысячную купюру.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — сказал Путин, указывая на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Спасибо за щедрость», — засмеялся Мантуров.

Источник: Портал Информер