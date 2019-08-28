Что Путин предложил Эрдогану?

27 августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетил российский авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском, где ему сделали немало предложений, в том числе весьма дорогостоящих.
Что же предлагали турецкому лидеру и чем заинтересовался он сам?
Су-57 и полеты на Су-30
Во время экскурсии по авиасалону Эрдоган проявил интерес к покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.
Су-57
«Это Су-57? А он уже летает?», — спросил Эрдоган у Владимира Путина во время осмотра машины.
«Летает», — ответил Путин.
«А его можно купить?», — продолжил интересоваться Эрдоган.
«Можете купить», — сказал Путин и засмеялся.
Позднее на пресс-конференции Путин сообщил, что Россия готова организовать для турецких летчиков полеты на истребителях Су-30СМ.
Вице-премьер Юрий Борисов также сообщил, что Турция демонстрирует неподдельный интерес к российским истребителям Су-35.
Однако министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что Турция пока лишь знакомится с российской боевой авиацией, о покупках говорить рано.
Полет турецкого космонавта
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.
«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал Рогозин.
Эрдоган тут же согласился и заявил, что готов присоединиться к «священной работе».
Поставки С-400
Путин сообщил, что 27 августа была осуществлена поставка еще одной партии зенитно-ракетных комплексов С-400 по контракту с Турцией. В Минобороны Турции заявили, что весь процесс передачи ЗРС займет около месяца.
По словам генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, 1 сентября начнется обучение турецких военных управлению С-400, оно должно продлиться до 2 января 2019 года.
Как подчеркнул Эрдоган, вокруг поставок С-400 было «очень много сплетен», однако турецкие власти «не обращали на них ни малейшего внимания».
«Наша солидарность в этой области — мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам», — добавил он.
Российская сторона, в свою очередь, отметила, что готова предложить дальнейшие поставки С-400 после завершения поставок первой партии.
Газ по «Турецкому потоку»
По словам Путина, российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию до конца текущего года.
«После увеличения мощности Турецкого потока за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — добавил Путин.
Он также напомнил, что компания «Росатом» строит первую в Турции АЭС «Аккую», первый энергоблок которой должен быть запущен в 2023 году.
Вологодское мороженое
Во время прогулки по авиасалону Путин также решил угостить своего турецкого коллегу мороженым. Эрдоган выбрал вологодское ванильное, а Путин взял себе стаканчики шоколадного и сливочного.
«За меня тоже заплатишь?», — спросил Эрдоган.
«Заплачу, ты же гость!», — ответил Путин.
Продавщица назвала общую сумму — 210 рублей. Путин протянул ей пятитысячную купюру.
«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — сказал Путин, указывая на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«Спасибо за щедрость», — засмеялся Мантуров.
Источник: Портал Информер