Что севастопольцы просят у Деда Мороза? (ВИДЕО)

4 декабря — международный день заказа подарков и написания писем Деду Морозу.

Россияне, начиная с этой даты, могут официально писать новогоднему волшебнику список требо…, самых заветных желаний, исполнение которых каждый ждёт в новом году.

В Великом Устюге у Деда Мороза есть почтовое отделение с канцелярией наемных сказочных зверей и героев, которые помогают дедушке отвечать на полученные письма. Но так как писем слишком много — около 400 тысяч каждый год — то не всем удаётся отправить ответ.

Как правильно написать письмо Деду Морозу?

Здесь нужно очень сильно постараться, взять бумагу, ручку, карандаши или фломастеры и написать о самом желанном. Будьте вежливы и бескорыстны (раз в год можно!), просите о самом добром. Главное, чтобы письмо было интересно читать, оно было уважительным и ярким.

Есть несколько адресов, по которым можно отправлять письма:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза

109472, Россия, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д., Дедушке Морозу

184506, Лапландский заповедник, Мурманская область, город Мончегорск, пер. Зеленый, 8

Написали письмо, отправили его Деду Морозу, наберитесь терпения и ждите. Вдруг, новогодний волшебник ответит именно вам…

А пока… Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» узнали, что просят севастопольцы у Деда Мороза.

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Четверг, 5 декабря 2019 г. 955

Источник: Портал Информер