Что случилось в июле в Севастополе?

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю подвели итоги реагирования подразделений за июль 2019 года. Информация была озвучена в рамках встречи с представителями региональных средств массовой информации. Цифры и факты озвучил начальник ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю» полковник внутренней службы Сергей Куртуков.

Свою речь он начал с сообщения о метеорологической обстановке, которая складывалась в регионе в указанный период.

Несколько раз были прогнозы по комплексу неблагоприятных погодных явлений – они оправдались лишь частично, однако силы и средства МЧС на такие сообщения и происшествия, спровоцированные непогодой, реагировали своевременно, проблемных вопросов не возникало.

«В целом за июль подразделения задействовались более 500 раз. Ликвидировано 122 техногенных пожара. К сожалению, один человек погиб. На территории города зарегистрирован также один природный пожар – некрупный: 400 квадратных метров.

На водных объектах случилось 1 происшествие, 1 человек спасён. В горнолесной местности 2 происшествия, спасён также 1 человек, но 1, к сожалению, погиб из-за нарушений правил поведения на природной территории. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 38 раз, погибших нет, спасено 8 человек. Также обнаружено 145 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны – все они успешно обезврежены», – довёл информацию начальник ЦУКС.

Сергей Куртуков также отметил: нельзя не упомянуть и резонансное происшествие последних дней – пусть и выходящее за рамки отчётного месяца. Это гибель на воде двух девушек, которая произошла 4 августа. Причиной трагедии стало купание в неположенном месте и нарушение правил поведения на водных объектах.

«Хотелось бы напомнить жителям и гостям Севастополя: если вы решили отдохнуть на берегу моря или другого водоёма, не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Остаётся вероятность возникновения природных пожаров – потому, находясь в горнолесной местности, следует соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать разведения открытого огня.

Если вы решили выйти на туристический маршрут, обязательно зарегистрируйтесь! Это можно сделать на сайте Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Также можно устно довести информацию, позвонив по телефону. Можно и лично оставить заявку, прибыв в Главное управление по адресу улица Олега Кошевого, 6. Это делается для того, чтобы вы смогли спокойно отдыхать, ведь мы будем готовы в любое время оказать вам необходимую помощь, если вдруг это будет необходимо», – подчеркнул Сергей Куртуков.

На текущий период – август 2019 года – серьёзных рисков не прогнозируется, метеорологическая обстановка, как ожидается, также будет благоприятной. Однако силы севастопольского гарнизона пожарной охраны и территориальной подсистемы РСЧС в полной мере готовы к реагированию и оказанию помощи гражданам.





Среда, 7 августа 2019 г. 132

Источник: Портал Информер