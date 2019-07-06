Что случилось в Севастополе на этой неделе?

Вы знали, что каждые выходные строительная компания «ИнтерСтрой» организовывает детские представления на пляже «Адмиральская лагуна»? Также «ИнтерСтрой» достроил за свой счёт многострадальный дом на Корчагина.

В курсе, что парламентарий Татьяна Щербакова по помойкам не ходит, но пытается оскорбить журналиста? Известно ли вам, что Антон Тицкий, Ольга Хомякова, Борис Колесников идут в депутаты Заксобрания Севастополя?

Держи руку на пульсе города, будь вместе с «ИНФОРМЕРом».