Что случилось на этой неделе в Севастополе? (ВИДЕО)

Вы знали, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя, а Дмитрий Овсянников не собирается уходить в отставку?
Подозревали, что на Доску почета Нахимовского района занесены 18 севастопольцев и 7 трудовых коллектив, а в Петербурге глава региона рассказал об отсутствии в Севастополе практики «точечной застройки»?
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