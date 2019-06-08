Что случилось на этой неделе в Севастополе? (ВИДЕО)

8 июня 2019     21
Что случилось на этой неделе в Севастополе? (ВИДЕО)

Вы знали, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя, а Дмитрий Овсянников не собирается уходить в отставку?

Подозревали, что на Доску почета Нахимовского района занесены 18 севастопольцев и 7 трудовых коллектив, а в Петербурге глава региона рассказал об отсутствии в Севастополе практики «точечной застройки»? 

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Источник: Портал Информер

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