Что совсем скоро подешевеет в Крыму

13 ноября 2019     16
Что совсем скоро подешевеет в Крыму

В Крыму ожидают снижения цен на ряд товаров, а также увеличение экспорта продукции на материк после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом на своей странице в социальной сети написал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Он прогнозирует, что вниз пойдет цена на важные для сельскохозяйственной отрасли товары. В частности это та продукция, которую регион не производит или которой на полуострове недостаточно.

«Снизятся цены и более доступными станут товары, необходимые для потребностей отрасли: корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье и т.д. Также произойдет снижение себестоимости производимой продукции: только за счет снижения затрат на доставку сырья затраты уменьшатся до 15 %», – сообщил Андрей Рюмшин в Facebook.Также, по его мнению, произойдет увеличение объема инвестиций в агрокомплекс и объема экспортируемых из Крыма товаров. Власти региона ждут, что на материке активно начнут закупать в числе прочего и скоропортящуюся продукцию, выпускаемую в республике. Все это, отразится на цене цен для конечного потребителя в регионе – они снизится.Напомним, что первый поезд пройдет по железной дороге 24 декабря. Сервисы по продаже билетов фиксируют повышенный спрос на крымское направление. Уже было продано более 10 тысяч билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь и обратно. Грузовые поезда начнут курсировать между полуостровом и материком позже – предположительно в конце весны 2020 года.



Среда, 13 ноября 2019 г. 261

Источник: Портал Информер

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