Что стоит за истерикой Чалого накануне выборов в Заксобрание?

На днях неугомонный человек, окружение которого подобострастно называет его «народным мэром», порадовал севастопольцев своими новыми откровениями.

Речь, конечно же, идет о господине Алексее Чалом, который все уходит из политики, да никак уйти не может. И в этом нет ничего удивительного, если понимать вполне очевидный факт – вне политики господин Чалый никому не нужен и не интересен.

Первым делом «народный мэр» вознес осанну своим верным соратникам.

«Это люди состоявшиеся – каждый в своей профессии. У них у каждого есть своя профессия. Депутат – не совсем профессия. И Горелов состоялся как инженер-организатор разработок, и Кулагин – как экономист-аудитор, и Аксёнов – как экономист-банкир. Они каждый в своей области достигли серьезных, профессиональных успехов прежде, чем в 2014 году судьба не занесла их в Законодательное собрание.

Второе – критический момент. В тот самый критический момент для города они все свои жизни, семьи бросили на чашу весов, которая оказалась меньше весит, чем общегородские интересы. И это, с моей точки зрения, тоже очень соответствует спецификации, которую вы хотели бы видеть в будущем депутате Законодательного собрания.

Ну, и третье – они проработали пять лет в составе Заксобрания. Каждый нашел там свое место и очень успешно. То есть, люди, с моей точки зрения, совершенно безупречные – кого мы бы хотели видеть, чтобы они представляли нас в этом самом представительном органе», – порадовал нас своими откровениями господин Чалый.

А в этом заявлении интересно все. От первого и до последнего слова. Разбору этих откровений можно посвятить не одну статью, мы же за недостатком места, озвучим лишь главные моменты.

Во-первых, весьма умилительно звучит пассаж о том, что у этих людей есть профессия. Надо полагать, что господин Чалый плохо знаком с биографией своих коллег по Заксобранию и горсовету. Напомним ему, что у всех взрослых людей есть профессия. И депутаты, как нынешнего городского парламента, так и будущего и прошлого, тоже имеют свою профессию.

Что до того, что соратники состоялись в своей профессии, то тут у нас есть очень большие сомнения. Люди, реализовавшиеся в своей профессии, обычно не уходят из дела, которому они посвятили свою жизнь. А если и идут в политику, как, например, президент США Дональд Трамп, то они становятся профессиональными политиками.

В нашем случае для людей, которые ушли в политику – депутат, это именно профессия. Но господин Чалый не понимает этих простых и очевидных даже старшекласснику вещей.

Во-вторых, весьма пикантно звучит пассаж о том, что все эти люди бросили свои семьи и жизни. Напомним, нашим читателям, что люди, которые бросили свои семьи и жизни в феврале 2014 года, это были вовсе не соратники господина Чалого, а сотрудники севастопольского «Беркута».

Никакой прямой угрозы жизни и семьям в те дни кому-либо другому просто не существовало. И причина этого весьма банальна – наличие воинского контингента России в Севастополе.

Если вспомнить те события, то некая угроза существовала для самого господина Чалого в период с 24 по 26 февраля. Но это была вовсе не угроза его жизни, а угроза депортации Чалого в Россию. И даже эта угроза полностью исчезла в ночь на 27 февраля, когда основные правительственные здания Крыма были взяты под охрану вооруженными людьми.

После этих событий началась агония украинской власти в Крыму, которая и закончилась в марте 2014 года. Но даже при риске потенциальной угрозы представители «команды Чалого» никакой угрозе вообще не подвергались.

Они не стояли на блок-постах, не осуществляли блокады украинских военных объектов, не мерзли на Перекопе. Некоторые из них, но далеко не все, действительно проявили себя в качестве организаторов митингов. Но еще раз подчеркнем, после ночи на 27 февраля никакой угрозы никому из них не существовало. И это очевидный факт.

В-третьих, весьма примечательным вышел пассаж Чалого о том, что всех этих людей «судьба занесла в Законодательное собрание». Когда говорят о том, что судьба кого-то куда-то занесла, то предполагается, что эти люди заняли свое место абсолютно случайно, не прилагая для этого никаких усилий.

И здесь мы можем только согласиться с господином Чалым. Никаких усилий эти люди не прилагали, они просто попали в Заксобрание…

В-четвертых, весьма странной выглядит апелляция господина Чалого к тому, что эти персоны достойны быть избранными в новый состав Заксобрания даже только потому, что они там проработали пять лет.

Но зададим простой вопрос, как оценивают деятельность этих самых депутатов простые жители Севастополя?

Почему даже сбор подписей в поддержку этих депутатов сопровождался такими сложностями, а в некоторых случаях и тотальными фальсификациями?

Почему все эти состоявшиеся люди нуждаются в поддержке Чалого? Может быть, потому, что они просто ничего из себя не представляют?

Но наряду с достойными людьми есть и те, кто мешают господину Чалому. И вот на них он и обрушил свой праведный гнев.

«А вот здесь печалька. Очень большая. Мадам Лобач. Я ее протащил в ЗакС – сам, правда, не знал – по рекомендации. Это удивительный персонаж! Она здесь скажет, что… выйдет на три метра и там соврет и тебя тут же продаст. И так – 27 раз. Она пишет на плакатах: «За Балаклаву, за Лобач!» – да плевать ей на Балаклаву, чихать с высокой колокольни. Она восемь Балаклав и три Севастополя продаст за свой ресторан…

Товарищ Брицын. Он во имя того, чтобы стать депутатом, использовал ресурс государственный – он же не за свои деньги печатал эти газеты. Он печатал эти газеты за счет бюджета города Севастополя и врал в них – бесконечно обливал грязью того же Аксёнова, Горелова и так далее.

Ну, и последняя – Инна Гончарова. Ничего плохого про эту барышню сказать не могу, кроме одного: она несамостоятельный человек. Она всю жизнь пребывала на роли помощника. И так себя и ведет. Ну, стыдно. Нельзя сказать, что нельзя пускать такого человека во власть, но стыдно иметь в Законодательном собрании Севастополя такого депутата», – сообщил Чалый.

И вот здесь для Чалого наступил момент истины, как говорил в таких случаях классик – «срывание всех и всяческих масок».

Ибо, в этих словах на головы и в уши ошарашенных севастопольцев, вылилось то, что и составляет всю суть господина Чалого, а именно – злоба, зависть, мелочность и не способность принимать иной точки зрения, кроме своей собственной.

Возьмем Татьяну Лобач. Уж кто-кто, а она сделала для Балаклавы куда как больше, чем вся «команда Чалого» вместе взятая. Эпическая фраза «я её протащил».

А кто вы такой, чтобы кого-то протаскивать?

Кандидатура Лобач была утверждена политсоветом «Единой России», как, впрочем, и все остальные. И протаскивал господин Чалый своих соратников, уговаривая партийных функционеров, а вовсе не Лобач.

«Товарищ Брицын». Стоит напомнить господину Чалому, что Брицын может быть для него кем угодно, но вот в товарищеских отношениях с Чалым Брицын замечен не был.

И по очень простой причине – Брицын всегда отстаивал свою точку зрения, тогда как для Чалого существует только его точка зрения и никакая другая.

Что до газеты, которую Брицын печатал «используя государственный ресурс». Все агитационная продукция Брицына оплачивается за счет избирательного фонда «Единой России».

И если в материалах этой газеты и появлялись правдивые, еще раз подчеркнем, правдивые материалы о бездеятельности некоторых соратников Чалого, то претензии нужно предъявлять политсовету «Единой России» или лично Дмитрию Саблину, но никак не Брицыну.

Инна Гончарова. В её оценке, а точнее потоке фекалий, по-иному и не скажешь, господин Чалый раскрыл всего себя. С одной стороны, он ничего сказать плохого о ней не может. С другой стороны, Гончаровой, оказывается должно быть стыдно за то, что она всю свою жизнь пребывает в роли помощника.

Мы не будем говорить о том, что Инна Гончарова вполне самостоятельный человек. Она может похвастаться в этой жизни такими делами на пользу севастопольцев, которые перевесят весь вклад «команды Чалого».

Но почему Гончаровой должно быть стыдно за то, что она является помощником Дмитрия Медведева или Дмитрия Белика?

Или же, по мнению Чалого, помощник премьер-министра и депутата Госдума, это просто быдло?

А как же тогда относится Чалый к простым севастопольцам? Водителям, строителям, рабочим, учителям, врачам, морякам?

Но иного и нельзя было ожидать от господина Чалого. Ибо, если мы посмотрим на всю его биографию, то вся она производит впечатление человека несамостоятельного и волей судьбы попавшего на страницы истории.

Финансирование «35 батареи»? А кому впервые принадлежала идея построить музей на этом месте? И где сейчас эти люди и главное, что они думают о Чалом?

Герой русской весны, который не совершил абсолютно ничего героического, да и стал этим «героем» абсолютно случайно. Ибо, давайте быть совершенно откровенными. В тот памятный вечер 23 февраля любой политик стал бы лидером, если бы его фамилия была произнесена с трибуны.

Например, Вадим Колесниченко, у которого были все шансы войти в историю, но который туда не вошел – во многом благодаря именно козням Чалого.

Доктор электротехнических наук? Да нет такой научной степени ни в России, ни в соседней Украине, ни в странах Запада, ни в странах Востока.

«Народный мэр»? А где в российском законодательстве прописаны полномочия «народного мэра»?

И если подробно разбирать каждый шаг господина Чалого, то выяснится, что практически вся жизнь Чалого – это одна сплошная загадка. Только вот для того, чтобы всё это понять, надо было угробить и спустить в унитаз пять лет жизни. Пять лет, которые могли бы стать прорывными для Севастополя.

А теперь скажем самое главное. Согласно последним социологическим опросам, которые провели в Севастополе ведущие российские центры изучения общественного мнения, 37% избирателей ещё не определились в своем выборе.

Скажем так: это очень много и не зная того, как и за кого, они проголосуют строить какие-либо прогнозы на исход избирательной кампании просто невозможно. Но одно уже ясно для всех. Эти неопределившиеся избиратели не хотят голосовать за старые и унылые физиономии, годами певшие осанну великому вождю.

Они могут проголосовать за коммунистов, эсеров, самовыдвиженцев или же сторонников Жириновского, но за представителей «команды Чалого» они голосовать не хотят. И это политический крах «команды Чалого».

Откроем еще одну тайну. Как следует из результатов этих опросов, избиратели не считают Чалого авторитетом, который может повлиять на их мнение. То есть все призывы Чалого голосовать за своих людей, не имеют для избирателей никакого значения.

Так что придется Чалому действительно уходить и политики, как бы он этого не хотел. Только вот уходить ему придется не под фанфары и уговоры остаться, а под крики и позорное улюлюканье.

История «команды Чалого» и ее бессменного вождя закончилась. Король оказался голым. Вот отсюда и идет вся эта истерика маленького, обиженного человек. Всю свою жизнь он пытался войти в историю, но когда он туда все-таки попал волей судьбы, всеми миру предстало, как сказал ослик ИА «печальное и душераздирающее зрелище».

Финита ля комедия, как говорят в таких случаях итальянцы. Этот актер выгорел, подавайте нам другого!

Источник: Портал Информер