Что стоит за историей с арестом судна «Джирех» в Великобритании?

Судно «Джирех» с российским экипажем на борту продолжают удерживать в порту Портленда (Великобритания). По информации Российского профессионального союза моряков, все россияне – жители Крыма и Севастополя.

Напомним, что судно (старый паром) – из-за технических проьлем вынуждено было зайти в Портленд, где и было задержано британскими пограничниками.

Нигерийский судовладелец фактически бросил судно и людей, которым уже два месяца не выплачивается зарплата. Российским морякам сейчас помогают благотворительные организации.

Над разрешением ситуации с арестованным судном работают российские дипломаты из посольства в Великобритании и Российский профессиональный союз моряков.

Редакция «ИНФОРМЕРа» попросила прокомментировать ситуацию с задержанием судна эксперта в области безопасности, военно-политического аналитика Яна Гагина.

«Прежде всего хотелось бы обратить внимание на словосочетание «нигерийский судовладелец». Отмечу, что судовладельцы из Нигерии имеют, мягко говоря, сомнительную репутацию на рынке морских перевозок.

Я уверен, что в этом деле нет никакого политического подтекста, тем более, что судно не собиралось заходить в Великобританию. А когда оно там оказалось, британские пограничники просто обнаружили, что сопроводительные документы на судно и груз – фальшивые.

Ян Гагин

Иногда моряки, от безнадежности или же по собственной глупости, подписывают контракт в ущерб социальной составляющей (страховки и другие условия), но с бонусом в виде доплаты наличными.

Хотелось бы обратиться к севастопольским морякам. Не гонитесь за дешевым сыром из мышеловки. Лучше подождать месяц, другой, но уйти в рейс с хорошим судовладельцем.

И если кого-то из вас, раз, другой, что называется, пронесло, то на третий точно получите проблемы.

Отмечу также, что я не считаю, что в данной истории есть какой-то политический контекст. Надеюсь на то, что все россияне смогут скоро вернуться на родину в добром здравии.

А то, что с ними произошло, послужит им хорошим уроком на будущее», – сказал Ян Гагин.

Источник: Портал Информер