Что стоит за массовым загоном губернаторов в «Единую Россию»

В случае, если первые губернаторы, возглавившие региональные отделения «Единой России», улучшат рейтинги партии в своих регионах, партячейки получат и другие главы исполнительной власти территорий. Об этом заявил «URA.RU» партийный источник, знакомый с идеологией недавнего кадрового решения лидера ЕР Дмитрия Медведева.

Возвращение губернаторов к управлению региональными отделениями «Единой России» отменяет партийные установки о разделении партии и исполнительной власти, делавшиеся последние семь лет.

Пока о своих новых статусах заявили главы тринадцати территорий. Готовы и другие, но они не спешат, это неудивительно.

Напомним, что о желании губернаторов стать секретарями региональных отделений «Единой России» стало известно неделю назад.

На встрече с лидером партии Дмитрием Медведевым об этом заявили 13 человек (15% от всех губернаторов страны): Михаил Развожаев (врио главы Севастополя), Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Игорь Васильев (Кировская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Александр Богомаз (Брянская область), Андрей Чибис (Мурманская область).

Как видно из списка, желающих примкнуть к некогда влиятельной политической силе не так уж много, да и представляют они в основном регионы, мягко говоря, не блистающие своими успехами.

Остальные же губернаторы предпочитают занимать выжидательную позицию, надеясь на то, что очередная московская блажь умрет сама собой.

И хотя, политологи и аналитики, при чем только те, кто считается близким либо к самой партии, либо к Дмитрию Медведеву, на разные лады воспели осанну очередному мудрому решению своего пратийного вождя, реальная польза этой инициативы и для самой «Единой России», и для губернаторов, крайне сомнительна.

Как в реальности относятся руководители краев и областей нашей необъятной Родины к партии власти, свидетельствуют слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. На очередном собрании, посвященном былым и грядущим победам, забыли отключить микрофон, разговор Алексеенко со своим начальником попал в прямой эфир.

Касаясь перспектив «Единой России» в стране, Алексеенко весьма эмоционально сказал, что ««Единая Россия» сдохла, все». Понятное дело, после этого инцидента участники скандала тут же заявили, что такого не говорили и вообще запись смонтировали враги.

Вот только в это никто не поверил, ибо все те же слова и в куда как более грубых выражениях говорят и в других регионах России.

Возьмем для примера наш достославный город. Позорный провал «Единой России» на выборах уже стоил должности Дмитрию Саблину, которому придется забыть и о своих губернаторских амбициях, и о роли серого кардинала севастопольской политики, и даже к вящей радости Дмитрия Белика, о возможности выдвинуться на следующих выборах в Госдуму от Севастополя.

Но, положа руку на сердце, зададим вопрос: «А мог ли Саблин что-либо изменить?»

На днях аналитический центр «Политфорум» и экспертная сеть «Клуб Регионов» представили доклад «Госдума-2021: прогноз результатов голосования».

Из доклада следует, что через два года на думских выборах «Единая Россия» на 18% ухудшит свой результат по сравнению с выборами-2016; КПРФ, напротив, усилится на 6,5%; главной же сенсацией станет результат ЛДПР, которая может получить на 16% голосов больше, чем на предыдущих выборах.

Авторы приходят к следующему выводу:

«Численность избирателей, готовых проголосовать за «Единую Россию», с каждым годом уменьшается. Попытки реанимировать партию власти путем инъекций стволовых клеток административного ресурса в форме персональной ответственности глав регионов за результаты, вероятнее всего, ни к чему не приведут – непопулярная партия лишь поделится с губернаторами своим антирейтингом. Понимание этого в губернаторском корпусе зреет и проявится уже к следующим выборам глав регионов.

Принципиальный отказ от идеологизации политического процесса в стране, а по сути отказ от конкуренции идей и смыслов, привел к появлению примитивной альтернативы: «за ЕР» или против «ЕР», чем и воспользовалась несистемная оппозиция, предложив избирателям в качестве решения голосование по принципу «за любую партию, кроме ЕР, что, однако, также находится в парадигме технологических решений и отказа от генерации новых идей».

Это понимание хорошо видно на фоне повального бегства из партии в Севастополе. И если открыто об этом заявили лишь Борис Колесников и Сергей Михайлюк, то остальные просто как это называлось раньше, «полностью утратили связь с партией».

Что же, все это не осознают в Москве? Очень даже понимают. Тем более, как говорят хорошо осведомленные источники, в первопрестольной ситуации с рейтингом «Единой России» обстоит еще хуже, чем в Севастополе.

В чем же реальная подоплека столь странного решения Дмитрия Медведева? А дело все в том, что положение самого Медведева на политическом Олимпе с каждым днем становится все хуже и хуже.

Премьера откровенно не любит население, не уважают чиновники собственного правительства, которые саботируют все его инициативы, начиная от запрета на курение на балконе и заканчивая национальными проектами.

Если еще несколько лет назад Медведев считался основным претендентом на роль лидера нации (после ухода Путина на пенсию), то теперь он с трудом удерживается даже на своем премьерском кресле.

Будем говорить откровенно, удерживается только потому, что реальные игроки никак не могут договориться о том, кого следует назначить премьером. И пока между кланами, группами и башнями идет ожесточенная борьба, Медведеву позволено сидеть на своем кресле.

В этих весьма печальных для себя условиях, Медведев может опереться только на один ресурс: уже всем порядком поднадоевшую «Единую Россию». Учитывая, что «жахнувшая» всех партия никак свежих идей породить просто не в состоянии, единственная возможность продемонстрировать башням хоть какие-то мускулы – это загнать обратно подконтрольных правительству губернаторов в партийное поле.

Вот только судя по тому, кто поддержал приказной призыв Медведева, основная масса региональных начальников просто проигнорировала второго человека в государстве.

Что же касается наших севастопольских реалий, то, судя по тому как идут дела в городе, взрыва народной любви в «жахнувшей» всех партии ожидать не приходится. Понимает ли это врио губернатора? Скорее да, чем нет. Но даже понимая это, он вынужден двигаться в этом направлении.

К конце концов, Развожаеву не впервой проигрывать. Даже если севастопольские избиратели и прокатят его на выборах, кресло в том или ином московском кабинете ему обеспечено.

Источник: Портал Информер