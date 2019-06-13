Что такое индивидуальный пенсионный капитал? Его проблемы и перспективы.

В сентябре 2016 года Центральный банк РФ и Министерство финансов представили концепцию «индивидуального пенсионного капитала», согласно которой обязательные взносы работодателя заменяются добровольными взносами работника с возможным софинансированием со стороны работодателя. Такие взносы будут собственностью не государства, но гражданина, их можно будет передавать по наследству и инвестировать.

Изначально взнос устанавливается в нулевом размере, затем в течение переходного периода ежегодно увеличивается на 1% до тех пор, пока не достигнет 6%. Работник может как полностью отказаться от этого взноса, так и установить его размер в промежутке до 6%. На эти взносы будет предоставляться налоговый вычет, то есть они не будут облагаться подоходным налогом. Для работодателей, софинансирующих такие накопления, также предполагаются налоговые стимулы. Индивидуальный пенсионный капитал будет застрахован, причем без какого-либо страхового лимита (который составляет 1.4 млн. рублей на банковские вклады) и долгосрочен — это, по сути, предложение аналогичное банковскому депозиту, но сроком до 30 лет.

По подсчетам министра финансов России Антона Силуанова, такая схема позволит довести пенсии до уровня 60% от прежней заработной платы человека (при существующем нормативе в 40% по критериям Международной организации труда, являющихся базовыми для социальных расчетов в мире).

В чем достоинства системы, которая, по мнению ее инициаторов, базируется на принципах «трех П»: просто, понятно и прибыльно? Она не снижает существующих социальных обязательств государства по страховым пенсиям, а также по сформированной до настоящего времени накопительной части пенсии. Участие в такой системе добровольное, то есть речь не идет о новом налоге. Даже те, кто в такой системе участвует, может выйти из нее в любой момент.

С макроэкономической точки зрения индивидуальный пенсионный капитал обеспечивает экономике «длинные деньги», которые могут служить источником долгосрочных инвестиций. Предлагаемая система похожа на существующие пенсионные системы США, Великобритании и Швеции, сочетающие базовую и накопительные части и предполагающие значительную свободу гражданина в инвестировании последней. Она, безусловно, будет способствовать развитию финансовой грамотности населения – ведь в развитых странах к индивидуальному финансовому планированию прибегают от трети до более чем половины (как в США) населения, и при выходе на пенсию получают достойные плоды своих долгосрочных инвестиций, которые при этом можно передать и следующим поколениям.

По поступающей информации, Министерство финансов РФ близко к выработке окончательных формул соответствующего законопроекта, с тем чтобы попробовать принять его уже в этом году и ввести в действие со следующего года.

Какие вопросы, однако, возникают при обсуждении всех этих сюжетов? Их можно разделить на несколько групп.

Первая группа вопросов связана с тем, каким образом будут совмещаться «старые» накопления в рамках существовавшей с 2002 г. накопительной системы (а там накоплено более 4.3 трлн. рублей, из которых чуть более 40% — средства «молчунов» в ВЭБ, остальные – в различных НПФ) и «новые». Будут ли они как-то интегрироваться? Думается, должна быть предусмотрена возможность – по желанию гражданина объединить «старые» и «новые» накопления. Такой подход сделал бы новый инвестиционный инструмент более привлекательным для будущих пенсионеров.

Вторая группа вопросов, собственно, связана с существующим весьма консервативным законодательством. Российские чиновники любят приводить в пример норвежский государственный пенсионный фонд, обеспечивающий среднюю доходность на уровне свыше 5% годовых (впрочем, по итогам прошлого года 2018 г. он зафиксировал первые за 10 лет убытки, но не суть). Однако давайте вспомним, каковы правила его инвестирования? Он может инвестировать как в гособлигации разных стран, так и в акции крупных компаний с высоким рейтингом по всему миру, так и в недвижимость. Если последнее, пожалуй, рискованно, то почему российские пенсионные фонды не имеют хотя бы той свободы, что имеет российское государство, инвестирующее средства ФНБ в том числе в высококлассные зарубежные финансовые инструменты?

Наконец, третья и самая главная группа вопросов связана с затянувшейся непубличностью. Опыт прошедшей пенсионной реформы (весьма болезненной, в отличие от введения индивидуального пенсионного капитала) показал, что принятие важных решений без публичного обсуждения не страхует от недовольства, а наоборот, подогревает его и позволяет возникать самым неправдоподобным слухам. В этой связи как для Министерства финансов РФ, так и для Правительства в целом, и для общества было бы правильно начать публичное как общественное, так и экспертное обсуждение вопроса об индивидуальном пенсионном капитале, и с этой целью опубликовать базовый законопроект.

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