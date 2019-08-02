Что такое «поцелуй смерти» и почему это важно знать, отдыхая в Крыму?

Редкое лето в Крыму обходится без трагедий на море. Тонут местные жители, тонут отдыхающие взрослые. Тонут дети, оставшиеся без присмотра родителей.

Чтобы избежать повторения подобных трагедий, “ИНФОРМЕР” выяснил, как спасти тонущего человека.

Многие уверены, что тонущий человек сможет позвать на помощь, но на самом деле это не так.

Спасатели уверяют, что пловец подает сигналы в крайних случаях. Зачастую люди тонут молча и очень быстро. Именно поэтому, казалось бы, на переполненных людьми пляжах отдыхающие не сразу понимают, что кого-то надо спасать. <!-- --> Из художественных фильмов мы знаем, что тонущий размахивает руками и кричит. В жизни же все это происходит не так зрелищно.

Когда человек тонет, он начинает запрокидывать голову назад, тело находится в вертикальном положении, руки раскидывает, как бы ищет опору ими и пытается оттолкнуться. Перед утоплением может погрузиться под воду пару раз. Но никаких криков о помощи он не издает.

Потому что дыхательная система у нас рассчитана в первую очередь для дыхания, а речь — это её вторичная функция. А тонущий человек — он прежде всего пытается дышать. Времени у него обычно хватает только на то, чтобы выдохнуть под водой и попытаться захватить как можно больше воздуха на поверхности.

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Очевидец, который решается броситься ему на помощь, должен помнить, что после первого погружения под воду утопающего у него есть пять-шесть секунд. За это время он должен доплыть до человека и начать его транспортировать на берег. Бывает, когда человек кричит, но это приступ паники.

Опытные спасатели рассказали, что обычно человек тонет по нескольким причинам: паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже — из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряния.

Бывает, что человек плыл-плыл, попытался дотронуться до дна, попробовал и понял, что на глубине. Все, он испугался и начался приступ паники. Здесь нужно прежде всего успокоиться. Ведь, по сути, ничего не произошло! Но если паниковать и растрачивать свои силы, то может случиться непоправимое. Поэтому в таких случаях нужно попытаться успокоиться, лечь на спину, отдохнуть, а потом, набравшись сил, потихоньку продолжать плыть.

Этот же совет можно применить, если у вас во время купания произошла судорога. Если проблема со стопой, нужно взять себя за большой палец и оттянуть ногу от себя. То же самое и при судорогах икроножной мышцы. Если «свело» бедро, то надо, наоборот, ногу согнуть в колене и прижать к ягодицам, взять за ступню и потянуть её немножечко к себе.

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Главное правило, которое нужно соблюдать, при спасении утопающего — нужно подплывать к нему со спины. Пусть человек вообще не видит, что ему помогают. Тогда он не сможет травмировать и, тем более, погубить своего спасателя.

Итак, как же действовать?

Утонувшего, который провел под водой шесть минут, ещё можно спасти. По истечении этого времени в головном мозге начинаются необратимые процессы. У детей и того быстрее.

Есть определенный алгоритм, который соблюдают спасатели:

Когда все самое страшное позади, и вы поняли, что человек жив, — его заберут в больницу. Если человек даже пришел в сознание, оставлять его нельзя. Попадание воды в легкие чревато для человека нехорошими последствиями: повторной остановкой сердца, отеком легких. Пострадавший обязательно должен обследоваться в больнице.

Если дети больше не кричат в воде — это повод для беспокойства

Дети, когда купаются, практически всегда кричат, резвятся. А родители тем временем занимаются своими делами на берегу или разговаривают с кем-то, глядя в морскую даль. История обычная и многим знакомая. Только вот спасатели рекомендуют всем мамам и папам прислушиваться постоянно.

Если дети в воде затихли, возможно, они в беде.





Пятница, 2 августа 2019 г. 2179

Источник: Портал Информер