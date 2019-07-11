Что украинцы везут с собой в Крым

За неделю специалисты управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю пресекли 37 попыток ввоза на полуостров подкарантинной продукции, выявленной в личных вещах и багаже украинцев.

“С 1 по 8 июля гости из соседнего государства пытались перевезти через государственную границу 176 килограммов фруктов и овощей, в частности, абрикосы, помидоры и черешню. Однако “запрещенка” была возвращена на родину. Всего с начала года в Крым не попало более четырех тонн продуктов животного происхождения, а также 85 голов животных и птиц”, – сообщила пресс-служба ведомства.