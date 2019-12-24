Что хранил у себя дома задержанный генерал таможни?

24 декабря 2019     15
Что хранил у себя дома задержанный генерал таможни?

Следователь в Басманном суде, где избирается мера пресечения задержанному генералу Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку, рассказал о найденных у силовика богатствах. Об этом 24 декабря сообщило РБК.

Следователь заявил, что при обысках у Кизлыка было найдено 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и коллекция элитных часов, наличие которых он не смог объяснить. Найденная валюта эквивалентна более чем 78 миллионам рублей.Напомним, что ранее сообщалось о том, что начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык задержан после масштабных обысков в главном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) и двух подмосковных таможнях.

Следственный комитет и ФСБ проводили следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями в руководстве ФТС и его областных подразделениях. 

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Вторник, 24 декабря 2019 г. 305

Источник: Портал Информер

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