Чувственное танцевальное шоу в Севастополе (ВИДЕО)

26 июля в 19:00 в Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится грандиозное танцевальное событие. Dance SHOW о любви (6+) – это яркое и чувственное танцевальное шоу.

Авторская работа хореографа-постановщика Алёны Бельтюковой, в исполнении основного состава школы танца “Карамель”, под чутким руководством режиссёра Игоря Ваганова. Главную героиню озвучивала Мария Оболенская.

История любви одной необыкновенной девушки, которой посчастливилось познать волшебное чувство. Как мы знаем, любовь – это не только волшебство, а универсальная энергия жизни, которая способна как строить, так и крушить всё на своём пути.

Предлагаем вам окунуться в душевный мир нашей героини, где зарождается и царит любовь.

Билеты в кассе или в студии танца «Карамель», справки по телефону: + 7-978-740-90-97.