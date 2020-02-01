Чудеса тюменской медицины в борьбе с коронавирусом

Студентка Тюменского индустриального университета, гражданка Китая, которая заразилась коронавирусом во время посещения родины, чувствует себя удовлетворительно.

«Ее самочувствие прекрасное, температура на момент осмотра 37,1», — сообщила на брифинге заместитель главного врача областной инфекционной больницы Евгений Семенюк. Она добавила, что студентка 28 января прибыла из Китая, сразу была госпитализирована с жалобами на плохое самочувствие. Семенюк отметила, что местных случаев заболевания нет — только завозные. По ее словам, угрозы распространения вируса в настоящее время нет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что все студенты, с кем контактировала заболевшая гражданка Китая, обследованы. Все они здоровы. В аэропорту Рощино усилен санитарно-карантинный контроль.

В медучреждения и образовательные организации направлены материалы по профилактике коронавируса.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 70

Источник: Портал Информер