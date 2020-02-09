Чья власть в Севастополе? «Электрического аристократа» или российских законов

Сегодня гражданское общество Севастополя жёстко расколото на две части, трещина раскола всё более углубляется и расширяется.

Нет, это не противостояние между «белыми» и «красными», не между «местными» и «понаехавшими». Всё намного беспощаднее.

Это противостояние между ложью и правдой, между совестью и бессовестностью.

Это противостояние между А.Чалым с его «командой», с обслуживающим их персоналом в лице местечковых, так называемых, «журналистов», с кучкой плохо дружащих с головой визгливых «общественников-маргиналов», с одураченными до сих пор немногочисленными севастопольцами, свято верящих в религию «чализма» с богом этой религии «летающим че», и 90 % всех остальных жителей города, которых вытворяемый «чалмандой» вот уже более 5 лет беспредел, мягко говоря, твёрдо утомил.

Жители города не могут понять, почему при возвращении весной 2014 года в Родную Гавань, Севастополь причалил к причалу под названием «чаловск»?

На котором «помещик-самодур» соорудил себе поместье и не считает севастопольцев за людей, а воспринимает «тупой биомассой», с которой позволительно вытворять всё, что в помещичью голову взбредёт.

За пять прошедших лет «олигарх-барин» посчитал ниже своего достоинства – даже «через губу»! – поговорить с севастопольцами о «планах своих громадье» по осчастливливанию их жизни.

«Электрический аристократ» вытирал, вытирает и собирается впредь вытирать ноги о Севастополь и севастопольцев.

Можно сколь угодно долго кричать халва, – но во рту слаще не станет. Можно сколь угодно громко воспевать осанны олигарху, – но манну небесную на головы поющих он не просыплет.

Матросский бульвар для Севастополя более чем знаковое место. Матросский бульвар – это один из сокровенных уголков души города.

За посулами А.Чалого, что бульвар будет возвращён городу в «первоначальном»(!?) виде, и в таком «первочалии» будет городу бескорыстно подарен – правды нет.

Потому что, во-первых, ВСЕ действия любого олигарха ВСЕГДА корыстны. Иначе он не стал бы олигархом.

Во-вторых, а о каком «первоначальном виде» бульвара собственно идёт речь?

Так исторически сложилось, что у бульвара было несколько названий и несколько «видов» в разные временные отрезки: до Первой обороны города и после неё; до октябрьского государственного переворота в 1917 году и после него; до Великой Отечественной войны и после Великой Победы в ней.

От А.Чалого нет правды для севастопольцев, потому что то, КАК бульвар планируется выглядеть после его «реконструкции», олигарх с севастопольцам не обсуждал. Ему просто плевать на мнение жителей города и до «холопских» общественных слушаний по этому вопросу «его сиятельство» снизойти никак не могут.

Без публичного обсуждения проекта, без публичной дискуссии с утверждением проекта реконструкции севастопольской общественностью, а просто нагло и «по-пацански» олигарх «зашёл» на бульвар и стал курочить душу Севастополя.

«Его святейшество» решило, что там будет «…как-то так…». Холопы же пусть заткнутся и «…как-то то…» увидят после завершения работ.

И «проглотят».

А увидят люди что-то бетонно-монструальное, судя по котловану:

Люди интересуются:





Ответов на вопросы – нет!

А как же демократия? А как же власть народа и «слуги народные» в лице депутатов Законодательного собрания города, как исполнители воли народной?

Народ говорит депутатам – стройку на бульваре надо немедленно останавливать, но стройка продолжается стахановскими темпами. Вот и выходит, что в Севастополе нет демократии, а в полный рост – олигархократия.

Получается, что и слуг у севастопольского народа нет – «слуги народа» прислуживают олигарху?

Одни депутаты являются агентами влияния А.Чалого и надёжными исполнителями его хотелок. Причём они этого совершенно не скрывают и, более того!.. – этим гордятся. Сморкались они на народ…

Другие молчат в тряпочку с вышиванкой на тряпочке «моя хата с краю», и воспринимают депутатство в виде «расслабухи» от людей, типа, как на элитном курорте, а не как ответственное служение во благо и для людей.

Третьи «слуги народные» создают вялую видимость озабоченности происходящим на бульваре такими, например, заявлениями, как прозвучавшее от коммуниста-депутата Василия Пархоменко: «Матросский бульвар. На нём – странные вещи. Что происходит за высоким железным забором, совершено не понятно. Там ведётся капитальное строительство – уже четвёртый этаж погнали…».

Народному избраннику не понятно то, что давно понятно его избирателям, а именно: что олигарх А.Чалый строит бульвар ДЛЯ СЕБЯ?

Странно не то, что вокруг стройки забор. Странно то, что вокруг забора депутатом коммунистом не организованы круглосуточные пикеты из коммунистов по блокированию стройки.

Всё, на что способен «вождь севастопольского пролетариата», это «поучаствовать в специально совещании по этому объекту». И посчитать до четырёх…?

Для А.Чалого все эти совещания – как зудящие мухи у оконного стекла. Бац!.., мухобойкой – и закрыто совещание.

Итак, с депутатами севастопольского Законодательного собрания всё ясно – не бойцы они за народ…

Ну, а что же власть?

Та, которая даёт разрешения на работы, и в праве разрешение отменить, если в процессе работ выясняется, что они ведутся ПРОТИВ народа и с нарушениями, например, экологическими или с точки зрения разрушения исторического наследия, или и так далее и тому подобное?

То есть всего того «бесовского», что при творящейся «реконструкции» Матросского бульвара там – вагон и маленькая тележка.

Власть вообще видела проектную документацию реконструкции бульвара? Все эти «градостроительные комиссии», «департаменты по строительству» и прочие «грозные» организации вообще-то – в теме ли?

Или – в доле? Следит ли власть за работами и контролирует ли их ход?

Хотя, ну какой, к лешему, контроль, если проекта нет!? На Матросском бульваре был без крыши в «один этаж» летний кинотеатр со скамейками для зрителей.

Теперь над первым «кинозрительным этажом» возводится несколько этажей апартаментов и гостиницы для друзей олигарха.

ЧТО СТРОИТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ ЧАЛЫЙ НА МАТРОССКОМ БУЛЬВАРЕ?

ГОСТИНИЦУ, АПАРТАМЕНТЫ, ЖИЛОЙ ДОМ ИЛИ ДАЧУ ДЛЯ СЕБЯ?

Кто-то скажет, что это не так. Тогда, в качестве доказательства, пусть предоставить план объекта с раскрытием того, а что же будет на тех этажах?

Власть молчит… Депутаты гримасничают… Стройка строится… Цугцванг…

То есть, государственной власти в городе – нет? А есть – анархия?

Получается, что Севастополь уже не город федерального значения в составе России, а атаманское «гуляй-поле» на берегах ничейной «ахтиарской бухты», где «его превосходительству» олигарху-пахану «по фигу»: что на власть исполнительную, что на власть законодательную, что на севастопольцев, что на Город-герой Севастополь?!

Кремль то – в курсе ли?..

Бульвар, где смысловой доминантой ВСЕГДА была память о ПОДВИГЕ экипажа брига «Меркурий» и его командира Александра Ивановича Казарского «Потомству в пример», теперь затеняется олигархической жаждой самоутверждения: «…я всех круче!..».

«Круче» без подвига и за деньги…

Да только не угадал ты, олигарх – ты не круче. И «примером потомству» ты будешь «позором по делам твоим»

Ты так и не понял, олигарх, что «памятник кинотеатра своего имени» в несколько этажей – это просто дешёвая и тщеславная пыль в НАСТОЯЩЕЙ истории города, перед славой его ИСТИННЫХ героев и в ПАМЯТИ севастопольцев и граждан России о них на века.

И бросать тень многоэтажка на бульваре будет не на памятник героям, а на тебя, олигарх. Да такую тень, от которой ты не отмоешься ни за какое «бабло». Впрочем, тебе, олигарх, этого не понять…

Видимо, о людях, олигарх, ты судишь точно так же, как и этот персонаж с «…двумя… тремя этажами дачки в Липках…»:

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Ну, и где теперь этот «киношный герой» – планируется на должность главного администратора в кинотеатре имени «летающего че» на Матросском бульваре в городе Севастополе?

Источник: Портал Информер