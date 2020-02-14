«Чёрные копатели» из Севастополя попались в руки сотрудников ФСБ

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность двух жителей Севастополя, которые без соответствующего разрешения осуществляли поиск и изъятие археологических предметов на территории объекта культурного наследия (п. в ч.3 ст. 243.2 УК РФ).
Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города «Бакла» в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков.
В ходе проведения обследования жилых помещений у так называемых «черных копателей» изъято около 400 предметов, которые, по заключению специалистов, представляют особую культурную ценность.
Среди них: бронзовые наконечники стрел, датируемые 7-4 веками до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 гг., элементы одежды и украшений.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух подозреваемых по п. «в» ч.3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору».
Пятница, 14 февраля 2020 г. 151
Источник: Портал Информер