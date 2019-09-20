Шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина» рассказал о своём задержании (ВИДЕО)

20 сентября 2019     18
Шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина» рассказал о своём задержании (ВИДЕО)

По словам Габышева, его временно отпустили из психоневрологического диспансера, чтобы он мог навестить сестру. Также Габышев призвал своих сторонников “успокоиться”.

Он добавил, что сейчас находится у своей сестры в Якутске. По словам Габышева, его направили в психиатрическую больницу, но ему удалось на один день отпроситься к сестре, её дом находится под охраной.

Шаман отметил, что в полиции его не били и не пытали и что он чувствует себя хорошо.

«Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут», — заявил Габышев.

Он также предложил своим сторонникам приостановить поход в Москву на время следствия, но они не согласились.

«Тогда сами идите, но чтоб тихо и спокойно на время суда. Я поставил правоохранительным органам условия, чтобы вас никто не трогал», — добавил шаман.

На видео он около 10 раз повторяет, что «все должно быть в рамках закона».

Напомним, Александр Габышев пешком шёл в Москву из Якутска, чтобы «изгнать Путина». Его задержали вчера рано утром. По информации МВД, Габышев совершил преступление на территории Якутии, однако, какое именно – до сих пор неизвестно. В официальной базе разыскиваемых полицией Габышев не фигурирует.

В соцсетях задержание шамана стало одной из наиболее обсуждаемых тем. Люди вспоминают, что Габышев начал свой путь в Москву полгода назад. Дойти до столицы он планировал к 2021 году, чтобы там «изгнать Путина». 

Источник: Портал Информер

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