Шансы на выздоровление Анастасии Заворотнюк оценили как хорошие

У находящейся в больнице актрисы Анастасии Заворотнюк, которую ранее удалось вывести из критического состояния, «очень хорошие шансы» на благоприятный исход заболевания. Об этом заявил хирург-онколог, знакомый с ситуацией.

«Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое», — рассказал он «Комсомольской правде».

По его словам, удаление опухоли возможно «даже в таком тяжелом случае». Собеседник издания заметил, что успешность лечения глиобластомы значительно выше на более ранних стадиях заболевания.

Напомним, что стало известно о том, что врачам удалось вывести Заворотнюк из медикаментозной комы и уменьшить отек мозга, актрису перевели из реанимации в обычную палату. В настоящее время она находится в палате терапевтического отделения вместе с близкими и продолжает получать все необходимое лечение.

Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы.

Сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 180

Источник: Портал Информер