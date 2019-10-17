Шестнадцать высоток в Севастополе спроектировали и согласовали за три недели

За пять лет строительная «Санта-Барбара» в Севастополе достигла своей самой интригующей части и, есть надежда, что движется к финалу. С каждым днем все больше фактов всплывают на поверхность, раскрывается новые детали. А с главных героев понемногу срывают фальшивые маски добродетели.

Недавно в Севастополе закончилось рассмотрение судебного разбирательства из-за земельного участка между двумя крупными строительными компаниями города — ООО «Монолит» и ООО «Альфагруппинвест». Арбитражный суд обязал ООО «Альфагруппинвест» выплатить истцу (ООО «Монолит») дополнительную компенсацию за передачу земли в районе поселка Дергачи по ул. Горпищенко в размере 41 081 776 рублей. Вместе с первоначально выплаченной компенсацией за переуступку права аренды на земельный участок сумма составила 59,8 млн рублей. Однако в этой странной истории главными действующими лицами оказались не представители строительных компаний, а, казалось бы, неприметный государственный орган – Департамент по земельным и имущественным отношениям.

Как все начиналось

Одна из старейших в Севастополе строительных фирм — ООО «Монолит» — еще в украинские времена получила от Севастопольского горсовета в аренду земельный участок площадью 1,1227 га в районе пос. Дергачи (ул. Горпищенко, 143) под многоэтажную жилую застройку. После возвращения Крыма в состав РФ участок не осваивался, были нарушены все сроки строительства. В связи с этим ДИЗО имел законное основание расторгнуть украинский договор аренды с фирмой из-за его несоблюдения, а в дальнейшем провести аукцион и передать участок кому-то другому. Вопреки здравому смыслу в Департаменте этого не сделали, а заключили новый договор, лишь немного увеличив ставку арендной платы. Произошло это в конце января 2017 года.

Менее чем через месяц – 20 февраля – ООО «Монолит» передает право аренды земельного участка компании «Альфагруппинвест» и получает за это символические 18,7 млн рублей. При том, что кадастровая стоимость участка вдвое больше.

Почему «Монолит» передает права на землю конкуренту спустя всего месяц после получения нового договора аренды и при этом выручает за сделку в два раза меньше, чем стоимость самого участка? Неужели руководство фирмы было настолько недальновидным, что решило фактически подарить участок другой компании? Или Монолит таким образом захотел выручить хоть какие-то деньги за участок, который у них могли попросту отнять?

Такого рода сделка могла быть выгодной для ДИЗО по многим причинам. Во-первых, процесс официального изъятия земли у Монолита из-за неиспользования могло затянуться на неопределенные сроки, что доставило бы Департаменту неудобства и потерю времени. Во-вторых, в случае успешного возвращения участка в собственность города, ДИЗО, согласно закону, пришлось бы разыгрывать землю между желающими фирмами. А тогда могла бы выиграть любая из заявленных компаний, что не совпадало с планами ДИЗО и ООО «Альфагруппинвест». В-третьих, при уступке права аренды компенсация может быть гораздо ниже кадастровой стоимости, что и случилось в 2017 году.

Новый поворот

Еще один крутой сюжетный поворот произошел в марте 2017 года. Меньше чем через месяц, после переуступки участка по ул. Горпищенко Департамент архитектуры и градостроительства города выдает ООО «Альфагруппинвест» разрешение на строительство. Работы по возведению жилого комплекса «Дергачёв» начались незамедлительно. Неужели всего за три недели возможно спроектировать целый жилой комплекс из шестнадцати 10-этажных монолитно-каркасных домов, согласовать их и получить все необходимые разрешения?

ЖК «Дергачёв»

Скоропалительное подписание бумаг, выдача разрешительных документов и начало строительных работ не могут не вызывать вопросов даже у обычных жителей. Можно догадаться, что застройка участка планировалась заранее и согласовывалась при тесном содействии с ДИЗО. На сегодняшний день часть корпусов жилищного комплекса уже сданы. Застройщик в 2017 году даже продал Департаменту капитального строительства Севастополя в рамках госпрограммы по расселению ветхого и аварийного жилья 29 квартир за 111 млн. рублей. Стоимость жилья, вопреки условиям госпрограммы, получилась далеко не сниженной – порядка 60 тысяч рублей за квадратный метр.

Тогда в очередной раз стало понятно, что ДИЗО, Департаменты капстроя и архитектуры Севастополя, а также ООО «Альфагруппинвест» связывают теплые отношения.

И это еще не все

Казалось бы, в этой истории и так все понятно. Но это еще не все. 16 июля 2019 года, буквально сразу после отставки губернатора Овсянникова, ООО «Монолит» признал, что продешевил и подал в Арбитражный суд Севастополя исковое заявление к ООО «Альфагруппинвест» о расторжении договора, заключенного 20 февраля 2017 года. Иск мотивировали передачей прав по договору по заниженной стоимости. Фирме выплатили 18,7 млн рублей, в то время, как рыночная стоимость земельного участка, по мнению истца, составила 69,2 млн рублей.

В договоре о переуступке не был предусмотрен порядок расторжения или пересмотра размера компенсации. Однако неожиданно застройщик не стал ничего оспаривать, а предложил ООО «Монолит» мировое соглашение, лишь снизив размер требуемой компенсации до 59,8 млн. рублей.

Неслыханную щедрость можно объяснить лишь тем, что ООО «Альфагруппинвест» после ухода Овсянникова решило сгладить все углы, чтобы спокойно достроить свой объект в срок – к 2021 году. Поэтому и заплатило немаленькую компенсацию Монолиту, дабы не провести ближайшие месяцы или даже годы в судах.

ЖК «Дергачёв»

Очевидно, что в строительном сообществе «запахло жареным» после смены власти города. Хотя пока что все чиновники, в том числе и руководство ДИЗО, и остаются на своих местах, совершенно очевидно, что это ненадолго. Поэтому застройщики, которым все эти годы удавалось получать от Правительства выгодные контракты на строительство многоэтажек, пытаются реабилитировать себя.

В зоне риска оказались два застройщика, которые беспрепятственно строили на территории города в последнее время — ООО «Севастопольстрой» и ООО «Альфагруппинвест». Они возводят многоэтажки в основном по выгодным договорам переуступки земли.

Схема такая – правообладателю, который долгое время не использует арендуемый участок, предлагают сделку. Либо ему продлевают договор аренды и после этого арендатор переуступает его «правильной» строительной компании с компенсацией, гораздо меньше кадастровой стоимости. Либо участок изымет ДИЗО из-за неиспользования. Логично, что большинство арендаторов выбирают первый вариант, ведь так они смогут выручить хоть какие-то деньги.

Так, за строительство на Дергачах ЖК «Атмосфера» ООО «Севастопольстрой» выплатила правообладателю ООО «СЗ Автотехника» 5,605 млн. рублей, тогда как кадастровая стоимость составляет в четырнадцать раз больше — 79,7 млн. рублей. А право выступать арендатором земли площадью 3 га для строительства ЖК «Афина» в районе бухты Омега (ул. Челнокова) стоило фирме каких-то 9,637 млн. рублей при кадастровой стоимости аж в 205,9 млн. рублей.

Совсем скоро, когда схемы работы ДИЗО начнут одна за одной становиться достоянием общественности и государственных органов, севастопольцев, должно быть, ожидает финальная серия затянувшегося сериала. Хочется надеяться, что эту историю ждет счастливый конец.

Почему этой непрозрачной схемой до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы? И сколько еще ДИЗО будет действовать в интересах отдельных застройщиков, а не в интересах севастопольцев?

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер