Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре

К началу нового учебного года школа-коллегиум на проспекте Античный будет введена в эксплуатацию и откроет свои двери для первых учеников. Учебное заведение рассчитано на 720 мест, ее площадь составляет 20 тыс. квадратных метров.

На сегодняшний день работы выполнены на 90%, завершаются отделочные работы, начато благоустройство территории.

«С первого сентября в школе уже стартует учебный процесс. Процент готовности школы 90%. На сегодняшний день завершаются отделочные работы. Выполнены инженерные сети, установлено внутреннее инженерное оборудование. Оставшийся объем работ планируется завершить в течение месяца», – сообщил директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Школа-коллегиум будет ориентирована на профильную подготовку старшеклассников по политехническому и инженерному направлению.

«Здесь сложился целый образовательный кластер – детский сад и две школы. Вторая школа, строящаяся здесь рядом, будет рассчитана на начальную школу и учащихся с 5 по 7 класс. Школа-коллегиум будет ориентирована на подготовку старшеклассников с 8 по 11 класс и будет профориентирована по направлению политехническая и инженерная подготовка. Здесь будет установлено соответствующее оборудование, оснащены лаборатории уровня высшего учебного заведения. Аукционы на закупку оборудования департаментом образования и науки уже проведены, в августе будет поставка», – рассказал и.о. вице-губернатора Иван Кусов.

Он напомнил, что департаментом образования и науки был проведен открытый конкурс на замещение должности директора школы, победителем которого стала заместитель директора гимназии №7 Ирина Кристинина. Педагогов в новую школу планируют привлекать как из других регионов, так и из севастопольских учебных заведений.

«Школа современная: оснащена лабораториями, двумя спортивными залами, большим актовым залом, кухонным блоком, тиром, электронной и обычной библиотеками. Помещения школы будут полностью приспособлены для маломобильных групп населения, оснащены пандусами, лифтами. Вместо классического линолеума в качестве напольного покрытия здесь использованы полимерные полы – это современная технология. Они лучше и надежнее», – подчеркнул исполнительный директор ООО «Теплостройсервис» Эльдар Абелкасимов.