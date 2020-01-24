Школа и садик в ЖК «Доброгород» от «ИнтерСтрой»

В Севастополе в районе ЖК «Доброгород» началось строительство новой школы и детского сада.

Проект предусматривает возведение начальной школы на 240 мест, детского сада на 220 мест, отапливаемого перехода и контрольно-пропускного пункта. Территория будет огорожена.Также предусмотрено строительство дорожной сети, крытых игровых и спортивных площадок для детей, подпорных стен. Прилегающая территория будет отведена под озеленение. На участке будут размещены скамьи и урны для мусора.

Здание школы будет двухэтажным. На первом этаже расположится столовая на 260 посадочных мест, медпункт, помещения начальных классов и комнаты отдыха. На втором – актовый зал с эстрадой, библиотека, учительские, вспомогательные и санитарные помещения.

Предусмотрены парковочные места для посетителей и сотрудников школы.Здание детского сада также будет двухэтажным. На первом расположатся ясельные группы, младшие и средние дошкольные группы с отдельными входами. На втором этаже запроектированы помещения средних дошкольных группы, комнаты персонала, музыкальный и спортивный залы.

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Пятница, 24 января 2020 г. 175

Источник: Портал Информер