Школьники из разных уголков России побывали в Байк-центре (ВИДЕО)

16 декабря 2019     13
Школьники из разных уголков России побывали в Байк-центре (ВИДЕО)

С 13 по 15 декабря в Москве проходит ЗимФест, организованный Российским движением школьников.

14 декабря участники «ЗимФеста» побывали в московском Байк-Центре в Нижних Мневниках, где познакомились с президентов всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александром Хирургом (Залдастановым), который провел для них экскурсию и рассказал об истории мотоклуба и этого места.

Ребята увидели эпизоды готовящихся новогодних елок для детей и заглянули в мастерские, где изготовляется уникальная сказочная техника и декорации.

«Вчера, в преддверии новогодних сказок в Байк-центре, нас посетили ребята из Российского движения школьников, которые приехали в Москву из разных городов России. Дети оказались живыми и умными. А временами совсем не простыми.

Мы рассказали им о 20-летней истории нашего Байк-центра, показали мастерские, где вручную создаются уникальные движущиеся декорации и сказочные объекты для наших новогодних историй и Байк-шоу, а также продемонстрировали в действии некоторые эпизоды наших ёлок, которые начнутся с 4 января 2020. Подробнее на bikecenter-elki.ru», – поделился на своих страницах в социальных сетях Александр Хирург.

После экскурсии участники поделились своими впечатлениями в соцсетях РДШ: «Яркие персонажи из металла, чудеса инженерии, оживающие под взорами людей, смысл и душа в каждой детали – и всё это старейший в России мотоклуб «Ночные волки».

В этом году мотоклубу исполняется 30 лет, 10 лет байк-шоу в Севастополе и 20 лет московскому Байк-шоу в Нижних Мневниках, где проходят новогодные представления для детей.

Эту железную крепость даже не пришлось брать штурмом, она сама с радостью открыла свои двери. Участники смогли потрогать и сделать крутые фото со сказочной авто и мото техникой.

«Стоит переступить порог и ты понимаешь, что попал в культовое место со своей уникальной историей, людьми и традициями», – делится своими впечатлениями один из участников фестиваля.

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Понедельник, 16 декабря 2019 г. 263

Источник: Портал Информер

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