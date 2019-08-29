Школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок

Исследование “Уверенность в процессе обучения” было проведено аналитической компании Harris Insights & Analyticsв сотрудничестве с LEGO Education.

79% опрошенных школьников из России признались, что испытывают сильные волнения из-за отметок. Среди китайских респондентов о стрессе рассказали 64%. На третьей позиции разместилась Германия — 61% школьников.

Помимо этого, исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Такой вывод был сделан после того, как это подтвердили 68% российских педагогов.

При этом школьники, учителя и родители сошлись во мнении, что именно оценки — ключевой фактор стресса, как и сравнение успехов одного ученика с успехами другого.

В своем беспокойстве по поводу сравнения с одноклассниками признались 66% американских школьников, 55% учеников из России и 39% учащихся из Германии.

Повышенную обеспокоенность учеников вызывают тест и экзамены — в этом признались 57% российских школьников, 58% японских, 64% американских, 66% германских и 73% китайских.

Тем не менее 80% российских школьников понимают, что неудачи — это часть учебы. Это также подтвердили 82% учеников из Германии, 83% юных японцев, 86% американских школьников.

В свою очередь, 91% учителей убеждены, что школьникам следует терпеть неудачи, чтобы в будущем стать более успешными.





Четверг, 29 августа 2019 г. 3

Источник: Портал Информер