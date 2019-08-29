Школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок

29 августа 2019     15
Школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок

Исследование “Уверенность в процессе обучения” было проведено аналитической компании Harris Insights & Analyticsв сотрудничестве с LEGO Education.

79% опрошенных школьников из России признались, что испытывают сильные волнения из-за отметок. Среди китайских респондентов о стрессе рассказали 64%. На третьей позиции разместилась Германия — 61% школьников.

Помимо этого, исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Такой вывод был сделан после того, как это подтвердили 68% российских педагогов.

При этом школьники, учителя и родители сошлись во мнении, что именно оценки — ключевой фактор стресса, как и сравнение успехов одного ученика с успехами другого.

В своем беспокойстве по поводу сравнения с одноклассниками признались 66% американских школьников, 55% учеников из России и 39% учащихся из Германии.

Повышенную обеспокоенность учеников вызывают тест и экзамены — в этом признались 57% российских школьников, 58% японских, 64% американских, 66% германских и 73% китайских.

Тем не менее 80% российских школьников понимают, что неудачи — это часть учебы. Это также подтвердили 82% учеников из Германии, 83% юных японцев, 86% американских школьников.

В свою очередь, 91% учителей убеждены, что школьникам следует терпеть неудачи, чтобы в будущем стать более успешными.


Четверг, 29 августа 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Развожаев придёт, порядок в детском саду Севастополя наведёт?! (ФОТО)
Развожаев придёт, порядок в детском саду Севастополя наведёт?! (ФОТО)

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил школы в Гагаринском районе города. Подчиненные губернатора забыли упомянуть, что кроме школ в начале сентября принимают …


В Нахимовском районе Севастополя появились новые площадки для детей (ФОТО)
В Нахимовском районе Севастополя появились новые площадки для детей (ФОТО)

В Нахимовском районе Севастополя торжественно открыли новые современные детские спортивные площадки. Спортивные зоны для детей появились в районе дома №48 …


В Севастополе открыли площадку, где можно играть в футбол и заниматься гимнастикой
В Севастополе открыли площадку, где можно играть в футбол и заниматься гимнастикой

На проспекте Октябрьской Революции сегодня открылся новый комплекс с детской и спортивной площадками. Это первый из 15 подобных объектов. Они …


В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар
В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар

В летний лагерь “Горный” приехали спасатели со специальным оборудованием. В этот раз его применили не по прямому назначению. Центр гражданской …


Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель
Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель

В разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель подчеркнута безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты