Школьник Путин набрал максимальное количество баллов по ЕГЭ

Выпускник Александр Путин из города Северска (Томская область) получил максимальные 300 баллов по результатам трех ЕГЭ. Он получил максимальные 100баллов по русскому языку, математике и физике.

Александр Путин–>

“Александр всегда хорошо учился, он был отличником. Увлекается точными науками и всегда участвовал в олимпиадах по физике, математике, русскому языку и даже ОБЖ. Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант”, — рассказала СМИ директор школы Ирина Мирошникова.

Юный Путин планирует поступать в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ирина Мирошникова отметила, что одноклассники часто шутили по поводу его фамилии.

“Сам он очень скромный мальчик и работящий, никогда этим фактом не щеголял, но окружающие, конечно, по этому поводу шутят”, – рассказала директор.