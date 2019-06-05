Школьница родила после сдачи ЕГЭ

5 июня 2019     19
Школьница родила после сдачи ЕГЭ

29 мая выпускница 11 класса в Сызрани (Самарская область) родила сразу после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает “Комсомольская правда”. 

Возле учебного заведения дежурила бригада скорой помощи. Но помощь медиков не потребовалась. 

“У девушки есть заболевание, которое могло обостриться из-за большого срока беременности. В связи с этим лечащий врач школьницы по своей инициативе направил к школе в районе Образцовой площадки скорую помощь. Медики дежурили возле учебного заведения на протяжении всего экзамена, чтобы в любой момент оказать беременной помощь”, – отметили в Западном управлении министерства образования и науки Самарской области.

Волнение от сдачи экзамена никак не отразилось на состоянии 17-летней школьницы. Девушка выполнила все задания и спокойно ушла из школы. Ребенок появился на свет 31 мая. В настоящее время молодая мама и ее ребенок находятся в хорошем состоянии. 

3 июня в России прошёл обязательный для выпускников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Его сдали 674 тысячи школьников в 5,4 тысячи пунктах в России и за рубежом. Выпускники решали 27 заданий в течение 3,5 часа. До 20 июня станут известны результаты тестирования.

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Источник: Портал Информер

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