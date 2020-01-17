Шнуров обратился к премьер-министру Мишустину в стихах

17 января 2020     28
Шнуров обратился к премьер-министру Мишустину в стихах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров записал видеообращение к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.«Пусть образование уничтожат. Нам и медицина ни к чему уже, и зарплата еще ниже. Пусть всем будет несравненно хуже. Речь же о России и престиже», — сказал Шнуров в видео, опубликованном в Instagram.Музыкант также высказался о пенсионной реформе, уточнив, что готов выйти на пенсию хоть в сто лет.

В своем стихотворении он высмеял желание России наконец победить на «Евровидении», объединившись против «евродряни». В стихах певец признался, что обращается к нему «как обыватель и тоже сочинитель песен для [Григория] Лепса».Ранее, как сообщали СМИ, в том числе и «ИНФОРМЕР», Мишустин является автором музыки к нескольким песням Григория Лепса. 



Пятница, 17 января 2020 г. 66

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В горбольнице №5 обновили диагностическое оборудование
В горбольнице №5 обновили диагностическое оборудование

В пятой городской больнице заработает рентген-система Си-дуга. Оборудование для контроля за процессом работы врачей уже смонтировали в операционной хирургического отделения. …


Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе
Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе

Стали известны детали переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске между представителями Украины и России, которые обсуждали девять возможных участков …


Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

14:10 Бывший председатель правительства России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину и кабинету министров успехов. © …


Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области
Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области

В городе Порхов Псковской области произошел пожар в жилом доме на улице Красноармейская Слобода. Погиб один человек. Как сообщили Псковской …


В ближайшее время россиян ждут интересные явления и изменения в политической жизни
В ближайшее время россиян ждут интересные явления и изменения в политической жизни

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент обозначил необходимость внесения изменений в Конституцию. Владимир Владимирович начал издалека, заявив с трибуны, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты