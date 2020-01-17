Шнуров обратился к премьер-министру Мишустину в стихах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров записал видеообращение к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.«Пусть образование уничтожат. Нам и медицина ни к чему уже, и зарплата еще ниже. Пусть всем будет несравненно хуже. Речь же о России и престиже», — сказал Шнуров в видео, опубликованном в Instagram.Музыкант также высказался о пенсионной реформе, уточнив, что готов выйти на пенсию хоть в сто лет.

В своем стихотворении он высмеял желание России наконец победить на «Евровидении», объединившись против «евродряни». В стихах певец признался, что обращается к немуРанее, как сообщали СМИ, в том числе и, Мишустин является







Пятница, 17 января 2020 г. 66

Источник: Портал Информер