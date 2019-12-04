Шнуров сравнил Крым с Альпами

Сергей Шнуров сравнил отдых в Альпах с Крымом. Фотографию с подписью в стихотворной форме он опубликовал на своей странице в Instagram.

«В Альпах оказался в среду. Почему, я не пойму, отдыхать сюда не едут? Хорошо же, как в Крыму!», – написал Шнуров.

На фото в Instagram Шнуров на прогулке на фоне заснеженных вершин Альпийских гор.

Пост меньше, чем за сутки набрал более 200 тысяч лайков, а также более 1,1 тысяч комментариев. Подписчики Шнурова в частности пишут ему ответные стихи, в которых неоднократно вспоминают Крым.

Шнуров регулярно бывает с концертами в Крыму и Севастополе. Ранее уже упоминал полуостров в своем творчестве. В частности, в песне «Вояж» крымская Евпатория называется доступным местом отдыха – в противовес Парижу.







Среда, 4 декабря 2019 г. 44

Источник: Портал Информер