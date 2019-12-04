Шнуров сравнил Крым с Альпами

4 декабря 2019     23
Шнуров сравнил Крым с Альпами

Сергей Шнуров сравнил отдых в Альпах с Крымом. Фотографию с подписью в стихотворной форме он опубликовал на своей странице в Instagram.

«В Альпах оказался в среду. Почему, я не пойму, отдыхать сюда не едут? Хорошо же, как в Крыму!», – написал Шнуров.

На фото в Instagram Шнуров на прогулке на фоне заснеженных вершин Альпийских гор.

Пост меньше, чем за сутки набрал более 200 тысяч лайков, а также более 1,1 тысяч комментариев. Подписчики Шнурова в частности пишут ему ответные стихи, в которых неоднократно вспоминают Крым.

Шнуров регулярно бывает с концертами в Крыму и Севастополе. Ранее уже упоминал полуостров в своем творчестве. В частности, в песне «Вояж» крымская Евпатория называется доступным местом отдыха – в противовес Парижу.



Среда, 4 декабря 2019 г. 44

Источник: Портал Информер

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Шнуров сравнил Крым с Альпами
Шнуров сравнил Крым с Альпами

Сергей Шнуров сравнил отдых в Альпах с Крымом. Фотографию с подписью в стихотворной форме он опубликовал на своей странице в Instagram. …



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Комментарии к публикации

  1. Игорь - 04.12.2019

    Хорошо и в Куршевеле,
    Это, кстати, Альпы тоже.
    Отдыхал тут раз неделю,
    Там знакомые все рожи…
    Хорошо и на Сейшелах,
    Миша отдыхал с Андреем.
    Там у них большое дело,
    Я к ним тоже тяготею.
    Отдыхал и на Мальдивах,
    Я писал уж, этим летом,
    На Мальдивах так красиво!..
    Заказал опять билеты.


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